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Названо количество урана, поставленного в США Россией перед эмбарго

Названо количество урана, поставленного в США Россией перед эмбарго - 08.01.2025, ПРАЙМ

Названо количество урана, поставленного в США Россией перед эмбарго

Россия в ноябре после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащенного урана в США, при этом объемы этих поставок оказались самыми небольшими с сентября... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T11:19+0300

2025-01-08T11:19+0300

2025-01-08T11:35+0300

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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Россия в ноябре после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащенного урана в США, при этом объемы этих поставок оказались самыми небольшими с сентября 2023 года - в условиях введения эмбарго, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, Россия в ноябре поставила в США 21,8 тонны обогащенного урана на 49,3 миллиона долларов, при этом до этого поставок не было три месяца. Стоимость и объем экспорта стали минимальными с сентября 2023 года (14,4 тонны на 32 миллиона долларов). С начала года США закупили у России 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее. При этом стоимость экспорта сократилась в 1,6 раза, до 623,7 миллиона долларов. Правительство России в середине ноября ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Решение принято в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.

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россия, сша, уран, санкции против рф