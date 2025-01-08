https://1prime.ru/20250108/yuan-854081677.html

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов среды снизился до 13,51 рубля

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов среды снизился до 13,51 рубля - 08.01.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов среды снизился до 13,51 рубля

Рубль по итогам торговой сессии среды заметно укрепился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T19:11+0300

2025-01-08T19:11+0300

2025-01-08T19:11+0300

китайский юань

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии среды заметно укрепился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 11 копеек, до 13,51 рубля.

https://1prime.ru/20250108/rynok-854081526.html

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биржевые торги, мосбиржа, юань