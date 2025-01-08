https://1prime.ru/20250108/yuan-854081677.html
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов среды снизился до 13,51 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов среды снизился до 13,51 рубля - 08.01.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов среды снизился до 13,51 рубля
Рубль по итогам торговой сессии среды заметно укрепился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T19:11+0300
2025-01-08T19:11+0300
2025-01-08T19:11+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии среды заметно укрепился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 11 копеек, до 13,51 рубля.
https://1prime.ru/20250108/rynok-854081526.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_db4d9c987ab9fe146a6e84d4f3790ea4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов среды снизился до 13,51 рубля
Курс юаня на Мосбирже в среду снизился на 11 копеек, до 13,51 рубля