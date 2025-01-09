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Оверчук объяснил, переда каким выбором встает Армения при вступлении в ЕС

Оверчук объяснил, переда каким выбором встает Армения при вступлении в ЕС - 09.01.2025, ПРАЙМ

Оверчук объяснил, переда каким выбором встает Армения при вступлении в ЕС

Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) несовместимы, проект вступления Армении в ЕС ставит страну перед выбором, создатели законодательной инициативы... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T19:10+0300

2025-01-09T19:10+0300

2025-01-09T19:10+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) несовместимы, проект вступления Армении в ЕС ставит страну перед выбором, создатели законодательной инициативы могли бы сразу дополнить ее статьей о выходе из ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "ЕАЭС и ЕС – несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит эту страну перед выбором", - сказал Оверчук журналистам. Он подчеркнул, что при сворачивании отношений Еревана с ЕАЭС в Армении вырастут цены на энергию и продовольствие, а экспорт армянских товаров сократится на 80%. "Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз (с европейскими странами), а Армения – депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на Титаник", - заключил Оверчук. Он также добавил, что если бы разработчики законопроекта были честными как к народу Армении, так и к другим странам ЕАЭС, то могли бы сразу дополнить проект статьей о выходе Еревана из ЕАЭС. "Ну а если так вопрос не ставится, то, значит, авторы этого законопроекта сами отдают себе отчет о последствиях выхода Армении из нашего Союза", - заключил Оверчук. В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.

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