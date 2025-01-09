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Оверчук: обсуждение в Армении вхождения в Евросоюз - начало выхода из ЕАЭС
Оверчук: обсуждение в Армении вхождения в Евросоюз - начало выхода из ЕАЭС - 09.01.2025, ПРАЙМ
Оверчук: обсуждение в Армении вхождения в Евросоюз - начало выхода из ЕАЭС
Российская Федерация расценивает обсуждение в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода республики из ЕАЭС,... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T21:32+0300
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2025-01-09T21:32+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российская Федерация расценивает обсуждение в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода республики из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. При этом вице-премьер подчеркнул, что Россия будет выстраивать свою экономическую политику по отношению к Армении "с учетом этого обстоятельства". Решение о вступлении в Европейский союз является суверенным выбором Армении, на который она имеет право, отметил Оверчук. Армянские власти поддержали инициативу прозападных сил о начале процесса вхождения Армении в Европейский союз, которую рассмотрит парламент республики.
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Оверчук: обсуждение в Армении вхождения в Евросоюз - начало выхода из ЕАЭС
Оверчук: обсуждение Арменией вхождение в ЕС оцениваем как начало выхода из ЕАЭС
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российская Федерация расценивает обсуждение в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода республики из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
При этом вице-премьер подчеркнул, что Россия будет выстраивать свою экономическую политику по отношению к Армении "с учетом этого обстоятельства".
Решение о вступлении в Европейский союз является суверенным выбором Армении, на который она имеет право, отметил Оверчук.
Товарооборот Армении и России вырос вдвое
Армянские власти поддержали инициативу прозападных сил о начале процесса вхождения Армении в Европейский союз, которую рассмотрит парламент республики.