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СМИ: Байден планирует ввести ограничения на экспорт чипов ИИ - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: Байден планирует ввести ограничения на экспорт чипов ИИ
СМИ: Байден планирует ввести ограничения на экспорт чипов ИИ - 09.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Байден планирует ввести ограничения на экспорт чипов ИИ
Президент США Джо Байден планирует ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта до завершения своего президентского срока, чтобы | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T02:23+0300
2025-01-09T02:23+0300
экономика
технологии
мировая экономика
сша
рф
запад
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден планирует ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта до завершения своего президентского срока, чтобы не допустить "попадания передовых технологий в руки РФ и КНР", передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация президента Джо Байдена планирует ввести ещё один раунд ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia Corp., всего за несколько дней до ухода с поста, что станет последним шагом в его усилиях по недопущению попадания передовых технологий в руки Китая и России", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, США хотят ограничить продажу чипов ИИ, используемых в центрах обработки данных, как на уровне стран, так и компаний, с целью сосредоточить разработку ИИ "в дружественных странах" и заставить предприятия по всему миру соответствовать американским стандартам. В октябре агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что власти США рассматривают возможность введения ограничений на экспорт передовых чипов памяти для искусственного интеллекта (ИИ) в отношении ряда государств, в особенности стран Персидского залива. Отмечалось, что эти меры обусловлены интересами США в области национальной безопасности. Отмечается, что обсуждения еще находятся на ранней стадии и конкретные предложения пока не сформированы, однако за последние недели эта идея получила некоторое развитие. В министерстве коммерции КНР ранее заявили, что принятые 2 декабря меры США по контролю за экспортом полупроводников в Китай представляют угрозу стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, а также "серьезно нарушают рыночные правила и международный торгово-экономический порядок". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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технологии, мировая экономика, сша, рф, запад, джо байден, владимир путин
Экономика, Технологии, Мировая экономика, США, РФ, ЗАПАД, Джо Байден, Владимир Путин
02:23 09.01.2025
 
СМИ: Байден планирует ввести ограничения на экспорт чипов ИИ

Блумберг: Байден планирует ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов ИИ

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден планирует ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта до завершения своего президентского срока, чтобы не допустить "попадания передовых технологий в руки РФ и КНР", передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Администрация президента Джо Байдена планирует ввести ещё один раунд ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia Corp., всего за несколько дней до ухода с поста, что станет последним шагом в его усилиях по недопущению попадания передовых технологий в руки Китая и России", - говорится в сообщении.
По данным источников агентства, США хотят ограничить продажу чипов ИИ, используемых в центрах обработки данных, как на уровне стран, так и компаний, с целью сосредоточить разработку ИИ "в дружественных странах" и заставить предприятия по всему миру соответствовать американским стандартам.
В октябре агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что власти США рассматривают возможность введения ограничений на экспорт передовых чипов памяти для искусственного интеллекта (ИИ) в отношении ряда государств, в особенности стран Персидского залива. Отмечалось, что эти меры обусловлены интересами США в области национальной безопасности. Отмечается, что обсуждения еще находятся на ранней стадии и конкретные предложения пока не сформированы, однако за последние недели эта идея получила некоторое развитие.
В министерстве коммерции КНР ранее заявили, что принятые 2 декабря меры США по контролю за экспортом полупроводников в Китай представляют угрозу стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, а также "серьезно нарушают рыночные правила и международный торгово-экономический порядок".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАРФЗАПАДДжо БайденВладимир Путин
 
 
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