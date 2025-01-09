https://1prime.ru/20250109/bank-rossii-854102063.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 января - 09.01.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,62 копейки - до 13,6934 рубля, курс доллара - на 61,14 копейки, до 102,2911 рубля,... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T17:53+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,62 копейки - до 13,6934 рубля, курс доллара - на 61,14 копейки, до 102,2911 рубля, курс евро снизился - на 1,01 рубля, до 105,0893 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, рубль, доллар, юань, евро, банк россии
РОССИЯ, курсы валют, рубль, доллар, юань, евро, USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 января
ЦБ: курс юаня на пятницу - 13,69, доллара - 102,29, евро - 105,09 рубля
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 26,62 копейки - до 13,6934 рубля, курс доллара - на 61,14 копейки, до 102,2911 рубля, курс евро снизился - на 1,01 рубля, до 105,0893 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Банки России рассказали о своей готовности к запуску цифрового рубля