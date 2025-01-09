https://1prime.ru/20250109/bayden--854095818.html

СМИ раскрыло, когда Байден может объявить о новых санкциях против России

СМИ раскрыло, когда Байден может объявить о новых санкциях против России - 09.01.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, когда Байден может объявить о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T13:51+0300

2025-01-09T13:51+0300

2025-01-09T13:52+0300

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экономика

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. "Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы перед тем, как (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп займет должность", - передает агентство в четверг. По словам собеседника агентства, подробностей об этих санкциях пока нет, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о шагах, которые они предпринимают. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-

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россия, сша, джо байден, санкции против рф