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СМИ раскрыло, когда Байден может объявить о новых санкциях против России - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ раскрыло, когда Байден может объявить о новых санкциях против России
СМИ раскрыло, когда Байден может объявить о новых санкциях против России - 09.01.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, когда Байден может объявить о новых санкциях против России
Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T13:51+0300
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россия
сша
джо байден
экономика
санкции против рф
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. "Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы перед тем, как (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп займет должность", - передает агентство в четверг. По словам собеседника агентства, подробностей об этих санкциях пока нет, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о шагах, которые они предпринимают. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-
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россия, сша, джо байден, санкции против рф
РОССИЯ, США, Джо Байден, Экономика, санкции против РФ
13:51 09.01.2025 (обновлено: 13:52 09.01.2025)
 
СМИ раскрыло, когда Байден может объявить о новых санкциях против России

Reuters: может объявить о новых санкциях против России на этой неделе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы перед тем, как (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп займет должность", - передает агентство в четверг.
По словам собеседника агентства, подробностей об этих санкциях пока нет, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о шагах, которые они предпринимают.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-
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