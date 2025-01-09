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Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению - 09.01.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:08+0300

2025-01-09T09:08+0300

2025-01-09T09:08+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.33 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,21%, до 76 долларов за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,25%, до 73,14 доллара. По итогам торгов среды марка Brent подешевела более чем на 1,16%, WTI - на 1,25%. Аналитики оценивают вышедшие в среду данные управления энергетической информации минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 января. Так, запасы нефти сократились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 414,6 миллиона баррелей. Однако запасы бензина при этом выросли на 6,3 миллиона баррелей (на 2,7%) - до 237,7 миллиона. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов поднялись на 6,1 миллиона баррелей (на 4,9%), до 128,9 миллиона, в то время как ожидалось увеличение также на 0,5 миллиона баррелей. Наличие большого объема топлива на складах говорит о низком спросе, полагает рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

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нефть, цены