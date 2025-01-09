https://1prime.ru/20250109/neft-854101685.html
В МЭР оценили снижение стоимости Urals в декабре
В МЭР оценили снижение стоимости Urals в декабре - 09.01.2025, ПРАЙМ
В МЭР оценили снижение стоимости Urals в декабре
Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в декабре снизилась на 0,2% в годовом выражении, до 63,44 доллара за баррель, следует | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T17:42+0300
2025-01-09T17:42+0300
2025-01-09T17:42+0300
энергетика
россия
мэр
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в декабре снизилась на 0,2% в годовом выражении, до 63,44 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за декабрь 2024 года - 63,44 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В декабре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 64,55 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 0,2%. В ноябре средняя стоимость барреля Urals составила 63,48 доллара. В итоге за месяц она снизилась незначительно - менее чем на 0,1%.
https://1prime.ru/20250108/neft-854075697.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мэр, нефть
Энергетика, РОССИЯ, МЭР, Нефть
В МЭР оценили снижение стоимости Urals в декабре
МЭР: средняя цена нефти Urals в декабре снизилась до 63,44 доллара за баррель
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в декабре снизилась на 0,2% в годовом выражении, до 63,44 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
"Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за декабрь 2024 года - 63,44 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства.
В декабре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 64,55 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 0,2%.
В ноябре средняя стоимость барреля Urals составила 63,48 доллара. В итоге за месяц она снизилась незначительно - менее чем на 0,1%.
Цена нефти марки WTI превысила $75 за баррель