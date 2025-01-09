https://1prime.ru/20250109/neft-854101685.html

В МЭР оценили снижение стоимости Urals в декабре

В МЭР оценили снижение стоимости Urals в декабре - 09.01.2025, ПРАЙМ

В МЭР оценили снижение стоимости Urals в декабре

Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в декабре снизилась на 0,2% в годовом выражении, до 63,44 доллара за баррель, следует | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:42+0300

2025-01-09T17:42+0300

2025-01-09T17:42+0300

энергетика

россия

мэр

нефть

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в декабре снизилась на 0,2% в годовом выражении, до 63,44 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за декабрь 2024 года - 63,44 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В декабре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 64,55 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 0,2%. В ноябре средняя стоимость барреля Urals составила 63,48 доллара. В итоге за месяц она снизилась незначительно - менее чем на 0,1%.

https://1prime.ru/20250108/neft-854075697.html

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россия, мэр, нефть