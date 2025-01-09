https://1prime.ru/20250109/neft-854103788.html

Мировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть показывают рост - 09.01.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть растут на 1% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T19:17+0300

2025-01-09T19:17+0300

2025-01-09T19:18+0300

экономика

нефть

цена

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,04%, до 76,96 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 74,08 доллара. Аналитики в начале года оценивают перспективы котировок нефти в текущем году. Эксперты полагают, что на сырье будут влиять те же факторы, что и в прошлом году. "Ближайшие перспективы нефти зависят в основном от тех же факторов, которые двигали рынок в прошлом году, в первую очередь от перспектив спроса, а также от того, сможет ли китайская экономика, наконец, начать стабильное и продолжительное экономическое восстановление", - цитирует агентство Блумберг старшего стратега Pepperstone Group Ltd. Майкла Брауна (Michael Brown). Эксперт также отметил, что сохраняющиеся геополитические риски, вероятно, ограничат значительный спад цен на сырье.

https://1prime.ru/20250108/neft-854080807.html

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нефть, цена