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Мировые цены на нефть показывают рост - 09.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250109/neft-854103788.html
Мировые цены на нефть показывают рост
Мировые цены на нефть показывают рост - 09.01.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть показывают рост
Мировые цены на нефть растут на 1% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T19:17+0300
2025-01-09T19:18+0300
экономика
нефть
цена
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,04%, до 76,96 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 74,08 доллара. Аналитики в начале года оценивают перспективы котировок нефти в текущем году. Эксперты полагают, что на сырье будут влиять те же факторы, что и в прошлом году. "Ближайшие перспективы нефти зависят в основном от тех же факторов, которые двигали рынок в прошлом году, в первую очередь от перспектив спроса, а также от того, сможет ли китайская экономика, наконец, начать стабильное и продолжительное экономическое восстановление", - цитирует агентство Блумберг старшего стратега Pepperstone Group Ltd. Майкла Брауна (Michael Brown). Эксперт также отметил, что сохраняющиеся геополитические риски, вероятно, ограничат значительный спад цен на сырье.
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нефть, цена
Экономика, Нефть, цена
19:17 09.01.2025 (обновлено: 19:18 09.01.2025)
 
Мировые цены на нефть показывают рост

Данные торгов: нефть дорожает на 1%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,04%, до 76,96 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 74,08 доллара.
Аналитики в начале года оценивают перспективы котировок нефти в текущем году. Эксперты полагают, что на сырье будут влиять те же факторы, что и в прошлом году.
"Ближайшие перспективы нефти зависят в основном от тех же факторов, которые двигали рынок в прошлом году, в первую очередь от перспектив спроса, а также от того, сможет ли китайская экономика, наконец, начать стабильное и продолжительное экономическое восстановление", - цитирует агентство Блумберг старшего стратега Pepperstone Group Ltd. Майкла Брауна (Michael Brown).
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Эксперт также отметил, что сохраняющиеся геополитические риски, вероятно, ограничат значительный спад цен на сырье.
 
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