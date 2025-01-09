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В США назвали последствия ухода Остина с поста для Украины

В США назвали последствия ухода Остина с поста для Украины - 09.01.2025, ПРАЙМ

В США назвали последствия ухода Остина с поста для Украины

Контактная группа по Украине может прекратить существование после грядущего ухода главы американского Минобороны Ллойда Остина, сообщает издание Politico. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:42+0300

2025-01-09T09:42+0300

2025-01-09T09:42+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Контактная группа по Украине может прекратить существование после грядущего ухода главы американского Минобороны Ллойда Остина, сообщает издание Politico. Отмечается, что на текущий момент Остин находится в Германии, где участвует в своей последней встрече с союзниками по вопросам поддержки Украины в качестве главы Пентагона. Газета пишет, что его уход станет серьезным ударом для Киева.Издание подчеркивает, что "в следующий раз, когда группа соберется, ситуация будет совершенно иной — если она вообще соберется... Распад группы может негативно сказаться на Украине, которая теряет позиции на фоне наступления российских войск и сталкивается с трудностями в наборе и обучении новых сил".После ухода Остина из Пентагона, когда состоится инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа, контактная группа "утратит своего главного вдохновителя и основателя, и ни одна другая страна не предложила взять на себя руководство".Тем не менее, чиновники НАТО утверждают, что группа все еще может продолжать свою работу без Остина, хотя и в несколько измененном формате. Один из представителей альянса отметил, что Великобритания, которая принимала первые встречи союзников, и Германия, являющаяся крупным поставщиком для Украины, могут стать потенциальными лидерами группы.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил свое участие в следующей встрече контактной группы. Согласно заявлению Пентагона, на запланированной встрече 9 января группа утвердит военные потребности Вооруженных сил Украины в воздухе, на земле и на море до 2027 года. На июльском саммите 2024 года в Вашингтоне страны НАТО согласовали усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины, а также создание специального командования НАТО в Висбадене для координации этой помощи.

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россия, украина, сша, нато