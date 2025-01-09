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В НТИ рассказали о внедрении робототехники в 2025 году
В НТИ рассказали о внедрении робототехники в 2025 году - 09.01.2025, ПРАЙМ
В НТИ рассказали о внедрении робототехники в 2025 году
Робототехника в 2025 году будет активно внедряться в логистику и промышленность, помогая повысить их эффективность, заявил РИА Новости исполнительный директор... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T16:18+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Робототехника в 2025 году будет активно внедряться в логистику и промышленность, помогая повысить их эффективность, заявил РИА Новости исполнительный директор Droneshub Group (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Эдуард Тихоновский. "Робототехнические решения будут особенно востребованы в логистике и промышленности, в том числе для автоматизации производств, повышения их эффективности и снижения затрат", - сказал он в кулуарах конференции Баркемп-2024 "Национальная технологическая революция 20.35", комментируя перспективы развития робототехники в РФ в текущем году. "Среди основных трендов развития робототехники в России в 2025 году - значительное развитие инфраструктуры для роботов, их направленность на автоматизацию рутинных процессов, а также широкое внедрение в экономику мобильных и коллаборативных роботов, способных работать в одной среде с человеком", - отметил Тихоновский. Также среди ключевых трендов на рынке он назвал ожидаемый рост инвестиций в исследования и разработки. По мнению эксперта, и государственные, и частные инвестиции в робототехнику будут расти. Он отметил, что расширение возможных сценариев использования мобильных, а также коллаборативных роботов (куботы), которые могут работать рядом с людьми без необходимости в специальных ограждениях, создаст новые возможности для оперативного выполнения различных задач. А постепенное создание инфраструктуры для робототехники - например, центров по тестированию и обучению роботов - поможет в сертификации и улучшении качества готовых решений, добавил Тихоновский.
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нти, робототехника, прогноз
Экономика, НТИ, Робототехника, прогноз
В НТИ рассказали о внедрении робототехники в 2025 году
НТИ: в 2025 году робототехника будет активно внедряться в промышленность
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Робототехника в 2025 году будет активно внедряться в логистику и промышленность, помогая повысить их эффективность, заявил РИА Новости исполнительный директор Droneshub Group (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Эдуард Тихоновский.
"Робототехнические решения будут особенно востребованы в логистике и промышленности, в том числе для автоматизации производств, повышения их эффективности и снижения затрат", - сказал он в кулуарах конференции Баркемп-2024 "Национальная технологическая революция 20.35", комментируя перспективы развития робототехники в РФ в текущем году.
"Среди основных трендов развития робототехники в России в 2025 году - значительное развитие инфраструктуры для роботов, их направленность на автоматизацию рутинных процессов, а также широкое внедрение в экономику мобильных и коллаборативных роботов, способных работать в одной среде с человеком", - отметил Тихоновский.
Также среди ключевых трендов на рынке он назвал ожидаемый рост инвестиций в исследования и разработки. По мнению эксперта, и государственные, и частные инвестиции в робототехнику будут расти.
Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике
Он отметил, что расширение возможных сценариев использования мобильных, а также коллаборативных роботов (куботы), которые могут работать рядом с людьми без необходимости в специальных ограждениях, создаст новые возможности для оперативного выполнения различных задач.
А постепенное создание инфраструктуры для робототехники - например, центров по тестированию и обучению роботов - поможет в сертификации и улучшении качества готовых решений, добавил Тихоновский.