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В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте
В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте - 09.01.2025, ПРАЙМ
В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте
Победа Российской Федерации в украинском конфликте приведет к увеличение расходов Минобороны США до 2029 года более чем на $800 млрд. Такие данные приводит... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T20:51+0300
2025-01-09T20:51+0300
2025-01-09T20:58+0300
спецоперация на украине
россия
победа
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Победа Российской Федерации в украинском конфликте приведет к увеличение расходов Минобороны США до 2029 года более чем на $800 млрд. Такие данные приводит информагентство Bloomberg, ссылаясь на расчеты, представленные в докладе Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI).Авторы доклада объясняют указанный объем расходов тем, что в случае победы Российской Федерации в конфликте Соединенные Штаты якобы будут вынуждены сдерживать и отражать "атаки России за пределами Украины".При этом в докладе делается вывод, что в интересах США оказывать помощь Киеву - "с точки зрения финансов".Ведь для Соединенных Штатов, согласно представленным в докладе расчетам, "краткосрочные затраты на оказание помощи Украине окажутся гораздо меньше, чем долгосрочные затраты в случае победы России".
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россия, победа, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, победа, США
В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте
AEI: победа России на Украине обойдется США в 808 миллиардов долларов
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ.
Победа Российской Федерации в украинском конфликте приведет к увеличение расходов Минобороны США до 2029 года более чем на $800 млрд. Такие данные приводит информагентство Bloomberg
, ссылаясь на расчеты, представленные в докладе
Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI).
Авторы доклада объясняют указанный объем расходов тем, что в случае победы Российской Федерации в конфликте Соединенные Штаты якобы будут вынуждены сдерживать и отражать "атаки России за пределами Украины".
При этом в докладе делается вывод, что в интересах США оказывать помощь Киеву - "с точки зрения финансов".
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Ведь для Соединенных Штатов, согласно представленным в докладе расчетам, "краткосрочные затраты на оказание помощи Украине окажутся гораздо меньше, чем долгосрочные затраты в случае победы России".