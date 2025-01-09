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В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте

В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте - 09.01.2025, ПРАЙМ

В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте

Победа Российской Федерации в украинском конфликте приведет к увеличение расходов Минобороны США до 2029 года более чем на $800 млрд. Такие данные приводит... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T20:51+0300

2025-01-09T20:51+0300

2025-01-09T20:58+0300

спецоперация на украине

россия

победа

сша

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Победа Российской Федерации в украинском конфликте приведет к увеличение расходов Минобороны США до 2029 года более чем на $800 млрд. Такие данные приводит информагентство Bloomberg, ссылаясь на расчеты, представленные в докладе Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI).Авторы доклада объясняют указанный объем расходов тем, что в случае победы Российской Федерации в конфликте Соединенные Штаты якобы будут вынуждены сдерживать и отражать "атаки России за пределами Украины".При этом в докладе делается вывод, что в интересах США оказывать помощь Киеву - "с точки зрения финансов".Ведь для Соединенных Штатов, согласно представленным в докладе расчетам, "краткосрочные затраты на оказание помощи Украине окажутся гораздо меньше, чем долгосрочные затраты в случае победы России".

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россия, победа, сша