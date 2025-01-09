Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250109/svo-854104986.html
В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте
В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте - 09.01.2025, ПРАЙМ
В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте
Победа Российской Федерации в украинском конфликте приведет к увеличение расходов Минобороны США до 2029 года более чем на $800 млрд. Такие данные приводит... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T20:51+0300
2025-01-09T20:58+0300
спецоперация на украине
россия
победа
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Победа Российской Федерации в украинском конфликте приведет к увеличение расходов Минобороны США до 2029 года более чем на $800 млрд. Такие данные приводит информагентство Bloomberg, ссылаясь на расчеты, представленные в докладе Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI).Авторы доклада объясняют указанный объем расходов тем, что в случае победы Российской Федерации в конфликте Соединенные Штаты якобы будут вынуждены сдерживать и отражать "атаки России за пределами Украины".При этом в докладе делается вывод, что в интересах США оказывать помощь Киеву - "с точки зрения финансов".Ведь для Соединенных Штатов, согласно представленным в докладе расчетам, "краткосрочные затраты на оказание помощи Украине окажутся гораздо меньше, чем долгосрочные затраты в случае победы России".
https://1prime.ru/20250108/blinken-854081937.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, победа, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, победа, США
20:51 09.01.2025 (обновлено: 20:58 09.01.2025)
 
В США подсчитали, во сколько им обойдется победа России в конфликте

AEI: победа России на Украине обойдется США в 808 миллиардов долларов

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© NASA . Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Победа Российской Федерации в украинском конфликте приведет к увеличение расходов Минобороны США до 2029 года более чем на $800 млрд. Такие данные приводит информагентство Bloomberg, ссылаясь на расчеты, представленные в докладе Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI).
Авторы доклада объясняют указанный объем расходов тем, что в случае победы Российской Федерации в конфликте Соединенные Штаты якобы будут вынуждены сдерживать и отражать "атаки России за пределами Украины".
При этом в докладе делается вывод, что в интересах США оказывать помощь Киеву - "с точки зрения финансов".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
Блинкен заверил, что США продолжат помогать Украине
Вчера, 19:34
Ведь для Соединенных Штатов, согласно представленным в докладе расчетам, "краткосрочные затраты на оказание помощи Украине окажутся гораздо меньше, чем долгосрочные затраты в случае победы России".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯпобедаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала