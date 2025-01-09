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В АТОР рассказали о почти трехкратном росте самых дорогих зарубежных туров

В АТОР рассказали о почти трехкратном росте самых дорогих зарубежных туров - 09.01.2025, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о почти трехкратном росте самых дорогих зарубежных туров

Максимальные суммы, которые состоятельные российские путешественники в 2024 году заплатили за отдых, более чем в 2,5 раза превысили прошлогодние, в топе... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T13:14+0300

2025-01-09T13:14+0300

2025-01-09T13:14+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Максимальные суммы, которые состоятельные российские путешественники в 2024 году заплатили за отдых, более чем в 2,5 раза превысили прошлогодние, в топе оказались поездки на Мальдивы и в Турцию, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Максимальные суммы, которые состоятельные путешественники заплатили за отдых, более чем в 2,5 раза превысили прошлогодние, а рост продаж круизов достиг 60%... Если в 2023 году ценовой диапазон самых дорогих зарубежных туров был в рамках от 7 до 24,5 миллиона рублей, то в 2024 году - уже от 16 до 59 миллиона рублей", - сообщили в ассоциации. Отмечается, что более половины самых дорогих зарубежных поездок в 2024 году, как и в прошлые годы, совершались россиянами на Мальдивы и в Турцию. В лидерах туристического "суперлюкса" прошлого года также Европа, Таиланд, Сейшелы, Япония, ОАЭ, рассказали в ассоциации. Сообщается, что чаще туристы в люксовых поездках бронировали авиарейсы самостоятельно и большинство отправлялись семьями. Так, самым дорогим туром в 2024 году, по данным АТОР, стала поездка на Мальдивы за 59 миллионов рублей. Ее забронировали 16 человек на 21 ночь у туроператора "Русский Экспресс". На втором месте совмещенный тур Мальдивы-Эмираты за 35 миллионов рублей. Это поездка четырех туристов на 44 дня от PAC Group. Туроператоры-члены АТОР отмечают рост спроса россиян на круизный отдых за рубежом. По их данным, в 2024 году продажи туркомпаний зарубежных морских круизов выросли на 30-60% по сравнению с 2023 годом. Самым дорогим туром стала путевка на троих на лайнере MSC Magnifica, который следовал по таким старнам как Италия, Франция, Аргентина, Чили, Сейшелы, Мадагаскар, ЮАР, Намибия, Сенегал и другим. Его длительность составила 120 дней, а сумма - 5 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250108/oman-854074554.html

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атор, туризм