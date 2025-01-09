https://1prime.ru/20250109/tury-854092696.html

В АТОР назвали наиболее популярные зарубежные направления в январе

В АТОР назвали наиболее популярные зарубежные направления в январе - 09.01.2025, ПРАЙМ

В АТОР назвали наиболее популярные зарубежные направления в январе

Зарубежные туры из России с заездом в январе занимают почти 88% в структуре продаж туроператоров, и 55% их них приходится на Египет и Таиланд, говорится в... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T12:19+0300

2025-01-09T12:19+0300

2025-01-09T12:19+0300

россия

атор

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_1d101283b2b5fea34be8c857c18c6358.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Зарубежные туры из России с заездом в январе занимают почти 88% в структуре продаж туроператоров, и 55% их них приходится на Египет и Таиланд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Как и год назад, в структурах продаж туров с заездом в январе преобладают теплые страны (87,6%). Усилился интерес к отдыху в Египте и Таиланде, доли этих стран выросли, а совокупно на эти две страны приходится уже 55% всех проданных на январь туров", - сообщили в ассоциации, со ссылкой на данные агрегатора пакетных туров "Слетать.ру". Там уточнили, что в запросах и реальных продажах туров на январь лидирует Египет с долей 31,8% от всех проданных туров с заездом в январе. "На втором месте – Таиланд с 23,1% продаж. Третье место у России с 12,4%, четвертое – у ОАЭ с 12,2%, пятое – у Шри-Ланки с 4,4% и совсем немного уступает ей Турция (4,3%), уйдя формально на шестую позицию в январском рейтинге. За ней идут Куба (2,5% продаж), Китай (2,2%), Индия (2%) и Вьетнам (1,7%)", - рассказали в АТОР. Отмечается, что здесь заметно усиление позиций России, но за счет некоторого ослабления ОАЭ. "В прошлом январе Россия была на четвертом месте с той же долей в общих продажах, а ОАЭ на третьем с 14%, а в 2025 году – наоборот, но разница несущественна", - рассказали эксперты. "Из сравнения структуры поисковых запросов и продаж видно также продолжение тренда, наблюдавшегося весь прошлый год: многие туристы, изучив цены на зарубежных направлениях, при реальных покупках отдают в итоге предпочтение недлительным турам по России (доля России в поисках туров – 6,2%, а в продажах – уже 12,4%)", - рассказали в ассоциации.

https://1prime.ru/20241229/turpotok-853952540.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, атор, туризм