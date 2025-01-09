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В АТОР назвали наиболее популярные зарубежные направления в январе - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В АТОР назвали наиболее популярные зарубежные направления в январе
В АТОР назвали наиболее популярные зарубежные направления в январе - 09.01.2025, ПРАЙМ
В АТОР назвали наиболее популярные зарубежные направления в январе
Зарубежные туры из России с заездом в январе занимают почти 88% в структуре продаж туроператоров, и 55% их них приходится на Египет и Таиланд, говорится в... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T12:19+0300
2025-01-09T12:19+0300
россия
атор
туризм
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Зарубежные туры из России с заездом в январе занимают почти 88% в структуре продаж туроператоров, и 55% их них приходится на Египет и Таиланд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Как и год назад, в структурах продаж туров с заездом в январе преобладают теплые страны (87,6%). Усилился интерес к отдыху в Египте и Таиланде, доли этих стран выросли, а совокупно на эти две страны приходится уже 55% всех проданных на январь туров", - сообщили в ассоциации, со ссылкой на данные агрегатора пакетных туров "Слетать.ру". Там уточнили, что в запросах и реальных продажах туров на январь лидирует Египет с долей 31,8% от всех проданных туров с заездом в январе. "На втором месте – Таиланд с 23,1% продаж. Третье место у России с 12,4%, четвертое – у ОАЭ с 12,2%, пятое – у Шри-Ланки с 4,4% и совсем немного уступает ей Турция (4,3%), уйдя формально на шестую позицию в январском рейтинге. За ней идут Куба (2,5% продаж), Китай (2,2%), Индия (2%) и Вьетнам (1,7%)", - рассказали в АТОР. Отмечается, что здесь заметно усиление позиций России, но за счет некоторого ослабления ОАЭ. "В прошлом январе Россия была на четвертом месте с той же долей в общих продажах, а ОАЭ на третьем с 14%, а в 2025 году – наоборот, но разница несущественна", - рассказали эксперты. "Из сравнения структуры поисковых запросов и продаж видно также продолжение тренда, наблюдавшегося весь прошлый год: многие туристы, изучив цены на зарубежных направлениях, при реальных покупках отдают в итоге предпочтение недлительным турам по России (доля России в поисках туров – 6,2%, а в продажах – уже 12,4%)", - рассказали в ассоциации.
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россия, атор, туризм
РОССИЯ, АТОР, Туризм
12:19 09.01.2025
 
В АТОР назвали наиболее популярные зарубежные направления в январе

АТОР: большинство зарубежных туров из РФ в январе приходится на Египет и Таиланд

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Зарубежные туры из России с заездом в январе занимают почти 88% в структуре продаж туроператоров, и 55% их них приходится на Египет и Таиланд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Как и год назад, в структурах продаж туров с заездом в январе преобладают теплые страны (87,6%). Усилился интерес к отдыху в Египте и Таиланде, доли этих стран выросли, а совокупно на эти две страны приходится уже 55% всех проданных на январь туров", - сообщили в ассоциации, со ссылкой на данные агрегатора пакетных туров "Слетать.ру".
Там уточнили, что в запросах и реальных продажах туров на январь лидирует Египет с долей 31,8% от всех проданных туров с заездом в январе. "На втором месте – Таиланд с 23,1% продаж. Третье место у России с 12,4%, четвертое – у ОАЭ с 12,2%, пятое – у Шри-Ланки с 4,4% и совсем немного уступает ей Турция (4,3%), уйдя формально на шестую позицию в январском рейтинге. За ней идут Куба (2,5% продаж), Китай (2,2%), Индия (2%) и Вьетнам (1,7%)", - рассказали в АТОР.
Отмечается, что здесь заметно усиление позиций России, но за счет некоторого ослабления ОАЭ. "В прошлом январе Россия была на четвертом месте с той же долей в общих продажах, а ОАЭ на третьем с 14%, а в 2025 году – наоборот, но разница несущественна", - рассказали эксперты.
"Из сравнения структуры поисковых запросов и продаж видно также продолжение тренда, наблюдавшегося весь прошлый год: многие туристы, изучив цены на зарубежных направлениях, при реальных покупках отдают в итоге предпочтение недлительным турам по России (доля России в поисках туров – 6,2%, а в продажах – уже 12,4%)", - рассказали в ассоциации.
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