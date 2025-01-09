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Юань на Мосбирже дорожает в первые часы торгов - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Юань на Мосбирже дорожает в первые часы торгов
Юань на Мосбирже дорожает в первые часы торгов - 09.01.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже дорожает в первые часы торгов
Курс юаня к рублю на Московской бирже демонстрирует рост в первые часы торговой сессии четверга, следует из данных площадки. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T11:22+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже демонстрирует рост в первые часы торговой сессии четверга, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.15 мск растет на 13 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,64 рубля. "В целом в январе можно прогнозировать слабое укрепление российской валюты из-за сезонного спада спроса на валюту со стороны импортеров. Традиционно они уменьшают активность в начале года в ожидании, когда торговые сети распродадут остатки полученных под новогодние распродажи товаров", - предлагает прогноз на месяц Алексей Антонов из "Алор брокер". "Для рубля локальным негативным фактором может стать возобновление покупки валют Банком России, но на форексе российская валюта к завершению официальных праздников стабилизировалась после волатильности начала года", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
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USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, юань, рубль
11:22 09.01.2025
 
Юань на Мосбирже дорожает в первые часы торгов

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже демонстрирует рост в первые часы торговой сессии четверга, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.15 мск растет на 13 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,64 рубля.
"В целом в январе можно прогнозировать слабое укрепление российской валюты из-за сезонного спада спроса на валюту со стороны импортеров. Традиционно они уменьшают активность в начале года в ожидании, когда торговые сети распродадут остатки полученных под новогодние распродажи товаров", - предлагает прогноз на месяц Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Для рубля локальным негативным фактором может стать возобновление покупки валют Банком России, но на форексе российская валюта к завершению официальных праздников стабилизировалась после волатильности начала года", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯкурсы валютюаньрубль
 
 
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