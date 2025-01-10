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"Легенда бездорожья": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70 - 10.01.2025, ПРАЙМ
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"Легенда бездорожья": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70
"Легенда бездорожья": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70 - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Легенда бездорожья": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70
В Россию продолжаются поставки "параллельных" внедорожников Toyota Land Cruiser 70, передает издание "Российская газета". | 10.01.2025, ПРАЙМ
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россия
авто
toyota
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Россию продолжаются поставки "параллельных" внедорожников Toyota Land Cruiser 70, передает издание "Российская газета".Отмечается, что указанная модель давно зарекомендовала себя в качестве "легенды бездорожья". Кроме того, помимо стандартных моделей в формате внедорожника, также доступны редкие модификации в виде фургона и пикапа. Стоимость Land Cruiser 70 составляет от 10,5 до 14,3 миллиона рублей, в зависимости от комплектации.Вариант фургона можно приобрести за 11-11,7 миллиона рублей, а пикап стоит 8,99 миллиона рублей. Все автомобили Toyota Land Cruiser 70 собираются в Японии и импортируются в Россию из ОАЭ.Несмотря на свою высокую стоимость, Toyota Land Cruiser 70 наследует легендарное качество сборки, надежность и высокую ликвидность на вторичном рынке, заключили в издании.
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россия, авто, toyota
РОССИЯ, Авто, Toyota
10:20 10.01.2025
 
"Легенда бездорожья": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70

"Российская газета": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Land Cruiser 70
Автомобиль Toyota Land Cruiser 70 - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© Фото : Toyota
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Россию продолжаются поставки "параллельных" внедорожников Toyota Land Cruiser 70, передает издание "Российская газета".
Отмечается, что указанная модель давно зарекомендовала себя в качестве "легенды бездорожья". Кроме того, помимо стандартных моделей в формате внедорожника, также доступны редкие модификации в виде фургона и пикапа. Стоимость Land Cruiser 70 составляет от 10,5 до 14,3 миллиона рублей, в зависимости от комплектации.
Вариант фургона можно приобрести за 11-11,7 миллиона рублей, а пикап стоит 8,99 миллиона рублей. Все автомобили Toyota Land Cruiser 70 собираются в Японии и импортируются в Россию из ОАЭ.
Несмотря на свою высокую стоимость, Toyota Land Cruiser 70 наследует легендарное качество сборки, надежность и высокую ликвидность на вторичном рынке, заключили в издании.
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
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РОССИЯАвтоToyota
 
 
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