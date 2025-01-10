https://1prime.ru/20250110/avto-854112132.html

"Легенда бездорожья": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70

"Легенда бездорожья": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70 - 10.01.2025, ПРАЙМ

"Легенда бездорожья": в Россию привезли новые Toyota Land Cruiser 70

В Россию продолжаются поставки "параллельных" внедорожников Toyota Land Cruiser 70, передает издание "Российская газета". | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T10:20+0300

2025-01-10T10:20+0300

2025-01-10T10:20+0300

россия

авто

toyota

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854111821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c171e92e4c6551951b1057b519f1a0f.png

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Россию продолжаются поставки "параллельных" внедорожников Toyota Land Cruiser 70, передает издание "Российская газета".Отмечается, что указанная модель давно зарекомендовала себя в качестве "легенды бездорожья". Кроме того, помимо стандартных моделей в формате внедорожника, также доступны редкие модификации в виде фургона и пикапа. Стоимость Land Cruiser 70 составляет от 10,5 до 14,3 миллиона рублей, в зависимости от комплектации.Вариант фургона можно приобрести за 11-11,7 миллиона рублей, а пикап стоит 8,99 миллиона рублей. Все автомобили Toyota Land Cruiser 70 собираются в Японии и импортируются в Россию из ОАЭ.Несмотря на свою высокую стоимость, Toyota Land Cruiser 70 наследует легендарное качество сборки, надежность и высокую ликвидность на вторичном рынке, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250106/toyota-854048701.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, toyota