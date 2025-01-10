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В Пентагоне раскрыли, сколько Байден не успел потратить на Украину
В Пентагоне раскрыли, сколько Байден не успел потратить на Украину - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Пентагоне раскрыли, сколько Байден не успел потратить на Украину
Белый дом при президенте Джо Байдене не успел израсходовать все средства бюджета, предназначенные на помощь Киеву, поэтому суммой в размере чуть менее $4 млрд... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T22:27+0300
2025-01-10T22:27+0300
2025-01-10T22:29+0300
политика
джо байден
помощь украине
дональд трамп
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Белый дом при президенте Джо Байдене не успел израсходовать все средства бюджета, предназначенные на помощь Киеву, поэтому суммой в размере чуть менее $4 млрд будет распоряжаться уже администрация избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх.Как она отметила, "сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 миллиардов долларов". Эти деньги, по данным оборонного ведомства, будут доступны для поддержки Киева, но как их использовать будет решать уже команда Трампа..
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джо байден, помощь украине, дональд трамп
Политика, Джо Байден, помощь Украине, Дональд Трамп
В Пентагоне раскрыли, сколько Байден не успел потратить на Украину
Пентагон: Байден не успел израсходовать $4 млрд на Украину - они поступят Трампу
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Белый дом при президенте Джо Байдене не успел израсходовать все средства бюджета, предназначенные на помощь Киеву, поэтому суммой в размере чуть менее $4 млрд будет распоряжаться уже администрация избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх.
Как она отметила, "сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 миллиардов долларов".
В США обвинили Зеленского в растрате американской военной помощи
Эти деньги, по данным оборонного ведомства, будут доступны для поддержки Киева, но как их использовать будет решать уже команда Трампа..