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"Вопрос времени". В ФРГ сделали страшный прогноз о конфликте на Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ
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"Вопрос времени". В ФРГ сделали страшный прогноз о конфликте на Украине
"Вопрос времени". В ФРГ сделали страшный прогноз о конфликте на Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Вопрос времени". В ФРГ сделали страшный прогноз о конфликте на Украине
Весь фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе находится на грани краха из-за ситуации в городе Красноармейске (Покровске). Об этом заявил полковник... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T11:00+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Весь фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе находится на грани краха из-за ситуации в городе Красноармейске (Покровске). Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus."Если украинцы не смогут провести более сильную контратаку из-за нехватки сил в Покровске, падение города, вероятно, станет лишь вопросом времени", — отметил он.Красноармейск - районный центр на северо-западе Донецкой Народной Республики (ДНР) с населением более 61 тысячи человек. Город является важным железнодорожным узлом, через который проходят дороги, связывающие Донецк и Днепропетровскую область Украины.Ранее генштаб Вооруженных Сил Украины уже предупредил о сложной обстановке на фронте. В декабре президент России, Владимир Путин, также сообщил о большом количестве освобожденных территорий и высоких потерях в рядах Вооруженных Сил Украины.
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всу, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД
11:00 10.01.2025
 
"Вопрос времени". В ФРГ сделали страшный прогноз о конфликте на Украине

Полковник Рихтер: весь донбасский фронт ВСУ находится на грани краха

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Весь фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе находится на грани краха из-за ситуации в городе Красноармейске (Покровске). Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus.
"Если украинцы не смогут провести более сильную контратаку из-за нехватки сил в Покровске, падение города, вероятно, станет лишь вопросом времени", — отметил он.
Красноармейск - районный центр на северо-западе Донецкой Народной Республики (ДНР) с населением более 61 тысячи человек. Город является важным железнодорожным узлом, через который проходят дороги, связывающие Донецк и Днепропетровскую область Украины.
Ранее генштаб Вооруженных Сил Украины уже предупредил о сложной обстановке на фронте. В декабре президент России, Владимир Путин, также сообщил о большом количестве освобожденных территорий и высоких потерях в рядах Вооруженных Сил Украины.
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