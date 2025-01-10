https://1prime.ru/20250110/front-854113500.html

"Вопрос времени". В ФРГ сделали страшный прогноз о конфликте на Украине

"Вопрос времени". В ФРГ сделали страшный прогноз о конфликте на Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ

"Вопрос времени". В ФРГ сделали страшный прогноз о конфликте на Украине

Весь фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе находится на грани краха из-за ситуации в городе Красноармейске (Покровске). Об этом заявил полковник... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T11:00+0300

2025-01-10T11:00+0300

2025-01-10T11:00+0300

спецоперация на украине

всу

запад

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Весь фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе находится на грани краха из-за ситуации в городе Красноармейске (Покровске). Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus."Если украинцы не смогут провести более сильную контратаку из-за нехватки сил в Покровске, падение города, вероятно, станет лишь вопросом времени", — отметил он.Красноармейск - районный центр на северо-западе Донецкой Народной Республики (ДНР) с населением более 61 тысячи человек. Город является важным железнодорожным узлом, через который проходят дороги, связывающие Донецк и Днепропетровскую область Украины.Ранее генштаб Вооруженных Сил Украины уже предупредил о сложной обстановке на фронте. В декабре президент России, Владимир Путин, также сообщил о большом количестве освобожденных территорий и высоких потерях в рядах Вооруженных Сил Украины.

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