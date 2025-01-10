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Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - 10.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 14 октября прошлого года,... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:04+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 14 октября прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 11.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35%, до 77,96 доллара за баррель, минутами ранее показатель максимально достиг 78,09 доллара. Цена февральских фьючерсов WTI при этом поднималась на 1,41%, до 74,96 доллара.
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нефть, brent
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель впервые с 14 октября
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 14 октября прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35%, до 77,96 доллара за баррель, минутами ранее показатель максимально достиг 78,09 доллара. Цена февральских фьючерсов WTI при этом поднималась на 1,41%, до 74,96 доллара.
Мировые цены на нефть показывают рост