https://1prime.ru/20250110/neft-854114936.html

Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - 10.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 14 октября прошлого года,... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T12:04+0300

2025-01-10T12:04+0300

2025-01-10T12:04+0300

экономика

нефть

brent

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 14 октября прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 11.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35%, до 77,96 доллара за баррель, минутами ранее показатель максимально достиг 78,09 доллара. Цена февральских фьючерсов WTI при этом поднималась на 1,41%, до 74,96 доллара.

https://1prime.ru/20250109/neft-854103788.html

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2025

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нефть, brent