Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - 10.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250110/neft-854114936.html
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - 10.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 14 октября прошлого года,... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:04+0300
2025-01-10T12:04+0300
экономика
нефть
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/52/834885291_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_fcd51106228eb0e10a08f8ea1bb67df7.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 14 октября прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 11.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35%, до 77,96 доллара за баррель, минутами ранее показатель максимально достиг 78,09 доллара. Цена февральских фьючерсов WTI при этом поднималась на 1,41%, до 74,96 доллара.
https://1prime.ru/20250109/neft-854103788.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/52/834885291_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_cfcac8324aa92afbd35e2e0beb0285f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, brent
Экономика, Нефть, BRENT
12:04 10.01.2025
 
Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель впервые с 14 октября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 14 октября прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35%, до 77,96 доллара за баррель, минутами ранее показатель максимально достиг 78,09 доллара. Цена февральских фьючерсов WTI при этом поднималась на 1,41%, до 74,96 доллара.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Мировые цены на нефть показывают рост
Вчера, 19:17
 
ЭкономикаНефтьBRENT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала