https://1prime.ru/20250110/neft-854117033.html

"Казтрансойл" в 2024 году увеличил транспортировку нефти

"Казтрансойл" в 2024 году увеличил транспортировку нефти - 10.01.2025, ПРАЙМ

"Казтрансойл" в 2024 году увеличил транспортировку нефти

Казахстанская нефтепроводная компания "Казтрансойл", являющаяся дочерним предприятием национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ), увеличила... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T13:32+0300

2025-01-10T13:32+0300

2025-01-10T13:32+0300

энергетика

россия

нефть

казтрансойл

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АЛМА-АТА, 10 янв – ПРАЙМ. Казахстанская нефтепроводная компания "Казтрансойл", являющаяся дочерним предприятием национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ), увеличила транспортировку нефти в 2024 году почти на 700 тысяч тонн, или на 1,6%, до 44,9 миллиона тонн, сообщает пресс-служба КМГ. "За 2024 год объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" по оперативным данным составил 44 миллиона 887 тысяч тонн, что на 699 тысяч тонн больше по сравнению с 2023 годом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Казмунайгаза". Таким образом, рост составил 1,6%. Сообщается, что экспорт казахстанской нефти превысил 17 миллионов тонн, что на 635 тысяч тонн, или на 4%, больше уровня 2023 года. "Транзит нефти через систему магистральных нефтепроводов компании "Казтрансойл" в Китай и Узбекистан составил 10 миллионов 214 тысяч тонн, что на 70 тысяч тонн больше по сравнению с 2023 годом. Грузооборот нефти по системе магистральных нефтепроводов компании "Казтрансойл" составил 35 миллиардов 526 миллионов тонно-километров, что на 1 миллиард 318 миллионов тонно-километров, или на 4% больше показателя 2023 года", - приводит данные компания. "Казтрансойл" - нефтепроводная компания Казахстана, оказывает услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, на экспорт и транзитом по территории республики. Общая протяженность магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" составляет более 5,3 тысячи километров. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается 36 нефтеперекачивающими станциями, 68 печами подогрева нефти. "Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз". "Казтрансойл" состоит из трех дочерних организаций в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также двух совместно-контролируемых организаций, находящихся в Казахстане.

https://1prime.ru/20250110/neft-854114936.html

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россия, нефть, казтрансойл