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Стоимость нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель - 10.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 3%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 79 долларов впервые с 11 октября прошлого года, следует | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T14:21+0300
2025-01-10T14:21+0300
2025-01-10T14:21+0300
нефть
brent
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 3%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 79 долларов впервые с 11 октября прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 14.16 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,73%, до 79,02 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов WTI при этом поднималась на 2,79%, до 75,98 доллара.
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нефть, brent
Стоимость нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 11 октября
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут в пределах 3%, стоимость барреля нефти марки Brent превысила 79 долларов впервые с 11 октября прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.16 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,73%, до 79,02 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов WTI при этом поднималась на 2,79%, до 75,98 доллара.