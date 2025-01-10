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Индонезия может рассмотреть покупку российской нефти - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Индонезия может рассмотреть покупку российской нефти
Индонезия может рассмотреть покупку российской нефти - 10.01.2025, ПРАЙМ
Индонезия может рассмотреть покупку российской нефти
Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, заявил министр энергетики и минеральных... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T14:36+0300
2025-01-10T14:36+0300
энергетика
россия
индонезия
нефть
брикс
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. "Когда мы присоединимся к БРИКС, у нас появится возможность получать нефть из России. Если это будет соответствовать правилам и не возникнет никаких проблем, почему бы и нет?" - передает слова Лахадалии индонезийское агентство ANTARA. По его словам, до сих пор Индонезия импортировала нефть с Ближнего Востока. "Возможно, теперь мы могли бы это делать и с Россией. Но пока это не точно", - добавил Лахадалия.
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россия, индонезия, нефть, брикс
Энергетика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Нефть, БРИКС
14:36 10.01.2025
 
Индонезия может рассмотреть покупку российской нефти

Лахадалия: Индонезия может рассмотреть покупку нефти из РФ после вступления в БРИКС

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.
Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.
"Когда мы присоединимся к БРИКС, у нас появится возможность получать нефть из России. Если это будет соответствовать правилам и не возникнет никаких проблем, почему бы и нет?" - передает слова Лахадалии индонезийское агентство ANTARA.
По его словам, до сих пор Индонезия импортировала нефть с Ближнего Востока.
"Возможно, теперь мы могли бы это делать и с Россией. Но пока это не точно", - добавил Лахадалия.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Стоимость нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель
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ЭнергетикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯНефтьБРИКС
 
 
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