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Эксперты объяснили, как новые санкции США отразятся на стоимости нефти РФ
Эксперты объяснили, как новые санкции США отразятся на стоимости нефти РФ - 10.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, как новые санкции США отразятся на стоимости нефти РФ
Новые санкции США против российского энергосектора, в частности, танкеров, перевозящих российскую нефть, могут немного увеличить дисконт на нее, но не настолько | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T20:06+0300
2025-01-10T20:06+0300
2025-01-10T20:06+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Новые санкции США против российского энергосектора, в частности, танкеров, перевозящих российскую нефть, могут немного увеличить дисконт на нее, но не настолько значительно, как это было в начале 2023 года, заявил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Это означает, что дальнейшие контракты придется с российской "нефтянкой" еще больше реализовывать через систему посредников…, и зачастую это может приводить к увеличению дисконта на российскую нефть", - сказал он. Эксперт добавил, что в скидку закладывается "премия" для посредников и покупателей, которые готовы работать в санкционных условиях. "Дисконт на российскую нефть может увеличиться, но вряд ли до таких уровней, которые были в начале 2023 года, 30 долларов и больше за баррель. Но, тем не менее, в незначительных пределах увеличение может и будет, несколько долларов за баррель", - заключил Митрахович. В материалах Минфина США уточняется, что американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку в 60 долларов за баррель и при отсутствии участия подсанкционных лиц. Однако действующий с 2023 года указ президента РФ Владимира Путина запрещает поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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санкции против рф, российская нефть, цена
Экономика, санкции против РФ, российская нефть, цена
Эксперты объяснили, как новые санкции США отразятся на стоимости нефти РФ
Эксперт: новые санкции США могут немного увеличить дисконт на российскую нефть
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Новые санкции США против российского энергосектора, в частности, танкеров, перевозящих российскую нефть, могут немного увеличить дисконт на нее, но не настолько значительно, как это было в начале 2023 года, заявил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"Это означает, что дальнейшие контракты придется с российской "нефтянкой" еще больше реализовывать через систему посредников…, и зачастую это может приводить к увеличению дисконта на российскую нефть", - сказал он.
Эксперт добавил, что в скидку закладывается "премия" для посредников и покупателей, которые готовы работать в санкционных условиях.
Цена нефти Brent превысила 80 долларов впервые с октября
"Дисконт на российскую нефть может увеличиться, но вряд ли до таких уровней, которые были в начале 2023 года, 30 долларов и больше за баррель. Но, тем не менее, в незначительных пределах увеличение может и будет, несколько долларов за баррель", - заключил Митрахович.
В материалах Минфина США уточняется, что американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку в 60 долларов за баррель и при отсутствии участия подсанкционных лиц. Однако действующий с 2023 года указ президента РФ Владимира Путина запрещает поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.