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Цены на нефть замедлили рост - 10.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250110/neft-854128872.html
Цены на нефть замедлили рост
Цены на нефть замедлили рост - 10.01.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть в пятницу вечером замедлили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T21:30+0300
2025-01-10T21:30+0300
экономика
нефть
цена
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером замедлили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.19 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,11%, до 79,31 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 3,04%, до 76,17 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 5%. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Байден решил играть по-крупному с санкциями в энергетическом секторе.., и это застало трейдеров в неведении относительно рисков сбоев в поставках", - сказал агентству Блумберг президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли (Bob McNally). Кроме того, ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 января их число снизилось на две - до 480 агрегатов.
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нефть, цена
Экономика, Нефть, цена
21:30 10.01.2025
 
Цены на нефть замедлили рост

Мировые цены на нефть замедлили рост до 3%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок.
Работа нефтяных станков - качалок. - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером замедлили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.19 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,11%, до 79,31 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 3,04%, до 76,17 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 5%.
США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"Байден решил играть по-крупному с санкциями в энергетическом секторе.., и это застало трейдеров в неведении относительно рисков сбоев в поставках", - сказал агентству Блумберг президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли (Bob McNally).
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
В США оценили влияние санкций против ТЭК России на мировой рынок нефти
18:58
Кроме того, ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 января их число снизилось на две - до 480 агрегатов.
 
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