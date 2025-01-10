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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 48,4% - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 48,4%
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 48,4% - 10.01.2025, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 48,4%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2024 году выросли на 48,4% по сравнению с предыдущим годом, до 1,57 миллиона единиц, говорится в сообщении... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T07:16+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2024 году выросли на 48,4% по сравнению с предыдущим годом, до 1,57 миллиона единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 1 571 272 новых легковых машины. Это на 48,4% больше, чем в 2023 году", - сообщила пресс-служба агентства. О почти аналогичных результатах ранее сообщал Минпромторг РФ: по данным министерства, в 2024 году было продано 1 553 608 легковушек. В "Автостате" подчеркнули, что около 28% от общего объема продаж приходится на отечественную Lada, продажи которой в 2024 году составили 436 155 машин. При этом годом ранее ее доля находилась на уровне более 30%. Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал Haval, объем продаж автомобилей которого достиг 190 624 штук. Следующие шесть позиций в рейтинге легковушек тоже занимают "китайцы" – Chery (157 040 штук), Geely (149 118 штук), Changan (106 105 штук), Omoda (49 533 штук), Exeed (40 878 штук) и Jetour (35 095 штук).
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бизнес, россия, рф, москва, минпромторг, chery, geely, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Минпромторг, Chery, Geely, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
07:16 10.01.2025
 
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 48,4%

"Автостат": продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 48,4%

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2024 году выросли на 48,4% по сравнению с предыдущим годом, до 1,57 миллиона единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 1 571 272 новых легковых машины. Это на 48,4% больше, чем в 2023 году", - сообщила пресс-служба агентства.
О почти аналогичных результатах ранее сообщал Минпромторг РФ: по данным министерства, в 2024 году было продано 1 553 608 легковушек.
В "Автостате" подчеркнули, что около 28% от общего объема продаж приходится на отечественную Lada, продажи которой в 2024 году составили 436 155 машин. При этом годом ранее ее доля находилась на уровне более 30%.
Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал Haval, объем продаж автомобилей которого достиг 190 624 штук. Следующие шесть позиций в рейтинге легковушек тоже занимают "китайцы" – Chery (157 040 штук), Geely (149 118 штук), Changan (106 105 штук), Omoda (49 533 штук), Exeed (40 878 штук) и Jetour (35 095 штук).
 
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