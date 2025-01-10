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В Кремле допустили введение администрацией Байдена новых санкций против РФ - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В Кремле допустили введение администрацией Байдена новых санкций против РФ
В Кремле допустили введение администрацией Байдена новых санкций против РФ - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле допустили введение администрацией Байдена новых санкций против РФ
Кремль предполагает, что новая администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России, стремясь оставить тяжелое наследие в... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:56+0300
2025-01-10T12:57+0300
политика
россия
сша
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кремль предполагает, что новая администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России, стремясь оставить тяжелое наследие в отношениях с Москвой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.Песков также отметил, что пока санкции не были введены, нельзя делать серьезные комментарии.
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россия, сша, джо байден, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Джо Байден, Дмитрий Песков
12:56 10.01.2025 (обновлено: 12:57 10.01.2025)
 
В Кремле допустили введение администрацией Байдена новых санкций против РФ

Песков допустил, что администрация Байдена введет новые санкции против России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кремль предполагает, что новая администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России, стремясь оставить тяжелое наследие в отношениях с Москвой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Песков также отметил, что пока санкции не были введены, нельзя делать серьезные комментарии.
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Япония расширила антироссийские санкции
11:47
 
ПолитикаРОССИЯСШАДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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