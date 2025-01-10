https://1prime.ru/20250110/sanktsii-854116249.html

В Кремле допустили введение администрацией Байдена новых санкций против РФ

В Кремле допустили введение администрацией Байдена новых санкций против РФ - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле допустили введение администрацией Байдена новых санкций против РФ

Кремль предполагает, что новая администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России, стремясь оставить тяжелое наследие в... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T12:56+0300

2025-01-10T12:56+0300

2025-01-10T12:57+0300

политика

россия

сша

джо байден

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кремль предполагает, что новая администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России, стремясь оставить тяжелое наследие в отношениях с Москвой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.Песков также отметил, что пока санкции не были введены, нельзя делать серьезные комментарии.

https://1prime.ru/20250110/sanktsii-854114390.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, джо байден, дмитрий песков