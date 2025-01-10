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Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"
Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" - 10.01.2025, ПРАЙМ
Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"
Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:48+0300
2025-01-10T18:48+0300
великобритания
сша
нефть
газ
сургутнефтегаз
газпром
санкции против рф
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. "Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.Ранее Минфин США сообщил о введении самых масштабных санкций против российского энергосектора - под них попали более 200 компаний и физических лиц. В новом санкционном списке - проект "Роснефти" "Восток Ойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние предприятия, а также более 180 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот".Фактически под санкции США теперь может попасть любое лицо за сотрудничество с ТЭК России, указали в американском Минфине.
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великобритания, сша, нефть, газ, сургутнефтегаз, газпром, санкции против рф
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Нефть, Газ, Сургутнефтегаз, Газпром, санкции против РФ
18:48 10.01.2025
 
Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"

Британия ввела санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.
"Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.
Ранее Минфин США сообщил о введении самых масштабных санкций против российского энергосектора - под них попали более 200 компаний и физических лиц. В новом санкционном списке - проект "Роснефти" "Восток Ойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние предприятия, а также более 180 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот".
Фактически под санкции США теперь может попасть любое лицо за сотрудничество с ТЭК России, указали в американском Минфине.
Американский флаг, Вашингтон, США
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
18:42
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАНефтьГазСургутнефтегазГазпромсанкции против РФ
 
 
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