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Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"

Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" - 10.01.2025, ПРАЙМ

Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"

Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T18:48+0300

2025-01-10T18:48+0300

2025-01-10T18:48+0300

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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. "Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.Ранее Минфин США сообщил о введении самых масштабных санкций против российского энергосектора - под них попали более 200 компаний и физических лиц. В новом санкционном списке - проект "Роснефти" "Восток Ойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние предприятия, а также более 180 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот".Фактически под санкции США теперь может попасть любое лицо за сотрудничество с ТЭК России, указали в американском Минфине.

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великобритания, сша, нефть, газ, сургутнефтегаз, газпром, санкции против рф