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Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"
Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" - 10.01.2025, ПРАЙМ
Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"
Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:48+0300
2025-01-10T18:48+0300
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. "Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.Ранее Минфин США сообщил о введении самых масштабных санкций против российского энергосектора - под них попали более 200 компаний и физических лиц. В новом санкционном списке - проект "Роснефти" "Восток Ойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние предприятия, а также более 180 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот".Фактически под санкции США теперь может попасть любое лицо за сотрудничество с ТЭК России, указали в американском Минфине.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Нефть, Газ, Сургутнефтегаз, Газпром, санкции против РФ
Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"
Британия ввела санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.
"Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов", - говорится в сообщении.
Ранее Минфин США сообщил о введении самых масштабных санкций против российского энергосектора - под них попали более 200 компаний и физических лиц. В новом санкционном списке - проект "Роснефти" "Восток Ойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние предприятия, а также более 180 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот".
Фактически под санкции США теперь может попасть любое лицо за сотрудничество с ТЭК России, указали в американском Минфине.
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора