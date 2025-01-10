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США разрешили транспортировать нефть РФ при соблюдении санкционных условий
США разрешили транспортировать нефть РФ при соблюдении санкционных условий - 10.01.2025, ПРАЙМ
США разрешили транспортировать нефть РФ при соблюдении санкционных условий
Американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку и... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:53+0300
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2025-01-10T18:53+0300
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку и при отсутствии участия подсанкционных лиц, следует из обнародованных в пятницу разъяснений министерства финансов США. "Да, при условии, что предоставление услуг не связано с лицами, находящимися под санкциями, и не нарушает другие санкционные ограничения OFAC. Политика ценового потолка не разрешает операции, запрещённые правилами в рамках "Regulations on Harmful Foreign Activities", включая взаимодействие с подсанкционными лицами, если это не предусмотрено отдельными лицензиями", — говорится в разъяснениях ведомства. Минфин также отметил, что такие меры направлены на сокращение доходов России от продажи нефти, при этом поддерживая стабильность мировых поставок энергоносителей.
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сша, российская нефть
Политика, США, российская нефть
США разрешили транспортировать нефть РФ при соблюдении санкционных условий
США разрешили транспортировать нефть России при соблюдении санкционных условий
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку и при отсутствии участия подсанкционных лиц, следует из обнародованных в пятницу разъяснений министерства финансов США.
"Да, при условии, что предоставление услуг не связано с лицами, находящимися под санкциями, и не нарушает другие санкционные ограничения OFAC. Политика ценового потолка не разрешает операции, запрещённые правилами в рамках "Regulations on Harmful Foreign Activities", включая взаимодействие с подсанкционными лицами, если это не предусмотрено отдельными лицензиями", — говорится в разъяснениях ведомства.
В Европарламенте призвали усилить санкции против "теневого флота" России
Минфин также отметил, что такие меры направлены на сокращение доходов России от продажи нефти, при этом поддерживая стабильность мировых поставок энергоносителей.