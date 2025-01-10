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"Уже можно". В ВСУ раскрыли, почему украинцы перестают поддерживать армию - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Уже можно". В ВСУ раскрыли, почему украинцы перестают поддерживать армию
"Уже можно". В ВСУ раскрыли, почему украинцы перестают поддерживать армию - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Уже можно". В ВСУ раскрыли, почему украинцы перестают поддерживать армию
Украинцы стали меньше поддерживать армию в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Такое мнение YouTube-каналу "Сейчас"... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T21:25+0300
2025-01-10T21:48+0300
спецоперация на украине
всу
украинцы
поддержка
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Украинцы стали меньше поддерживать армию в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Такое мнение YouTube-каналу "Сейчас" высказал замкомандира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олесь Маляревич."Говорят, что Трамп придет, и война кончится за один день... - посетовал офицер. - Даже те, кто хотел защищать страну, поставил этот вопрос на паузу". В настоящий момент, по словам Маляревича, все украинское общество считает, что "война закончится, и можно уже не поддерживать силы обороны".При этом он выразил уверенность, что из-за такого настроя украинская армия теряет больше территорий.Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз заявлял, что сумеет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, предложив сторонам сделку.
https://1prime.ru/20250106/vsu-854044033.html
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всу, украинцы, поддержка
Спецоперация на Украине, ВСУ, украинцы, поддержка
21:25 10.01.2025 (обновлено: 21:48 10.01.2025)
 
"Уже можно". В ВСУ раскрыли, почему украинцы перестают поддерживать армию

Офицер ВСУ Маляревич: украинское общество меньше поддерживает армию из-за Трампа

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Украинцы стали меньше поддерживать армию в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Такое мнение YouTube-каналу "Сейчас" высказал замкомандира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олесь Маляревич.
"Говорят, что Трамп придет, и война кончится за один день... - посетовал офицер. - Даже те, кто хотел защищать страну, поставил этот вопрос на паузу".
В настоящий момент, по словам Маляревича, все украинское общество считает, что "война закончится, и можно уже не поддерживать силы обороны".
При этом он выразил уверенность, что из-за такого настроя украинская армия теряет больше территорий.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат
6 января, 13:47
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз заявлял, что сумеет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, предложив сторонам сделку.
 
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