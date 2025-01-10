https://1prime.ru/20250110/svo-854129062.html

"Уже можно". В ВСУ раскрыли, почему украинцы перестают поддерживать армию

"Уже можно". В ВСУ раскрыли, почему украинцы перестают поддерживать армию - 10.01.2025, ПРАЙМ

"Уже можно". В ВСУ раскрыли, почему украинцы перестают поддерживать армию

Украинцы стали меньше поддерживать армию в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Такое мнение YouTube-каналу "Сейчас"... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T21:25+0300

2025-01-10T21:25+0300

2025-01-10T21:48+0300

спецоперация на украине

всу

украинцы

поддержка

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Украинцы стали меньше поддерживать армию в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Такое мнение YouTube-каналу "Сейчас" высказал замкомандира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олесь Маляревич."Говорят, что Трамп придет, и война кончится за один день... - посетовал офицер. - Даже те, кто хотел защищать страну, поставил этот вопрос на паузу". В настоящий момент, по словам Маляревича, все украинское общество считает, что "война закончится, и можно уже не поддерживать силы обороны".При этом он выразил уверенность, что из-за такого настроя украинская армия теряет больше территорий.Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз заявлял, что сумеет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, предложив сторонам сделку.

https://1prime.ru/20250106/vsu-854044033.html

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всу, украинцы, поддержка