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"Мы очень близки". На Западе беспощадно оценили ситуацию в Курской области

"Мы очень близки". На Западе беспощадно оценили ситуацию в Курской области - 10.01.2025, ПРАЙМ

"Мы очень близки". На Западе беспощадно оценили ситуацию в Курской области

Части Вооруженных сил Украины близки к краху в курском приграничье. Таким образом оценил ситуацию в своем YouTube-канале британский военный эксперт Александр... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T23:04+0300

2025-01-10T23:04+0300

2025-01-10T23:06+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

экспертное мнение

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Части Вооруженных сил Украины близки к краху в курском приграничье. Таким образом оценил ситуацию в своем YouTube-канале британский военный эксперт Александр Меркурис.Он, в частности, выразил уверенность, что формирования Вооруженных сил Украины "определенно находятся в финальной стадии военного присутствия - украинскому присутствию в Курской области осталось всего несколько недель". Ведь в настоящий момент украинские части в курском приграничье, по словам Меркуриса, находятся уже на пределе своих возможностей по удержанию позиций."Можно предположить, что сейчас мы очень близки к тому моменту, когда для них наступит катастрофа", — добавил британский эксперт.По сообщению Министерства обороны РФ, за последние сутки потери личного состава украинских частей в Курской области составили свыше 280 человек, при этом три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

https://1prime.ru/20241230/lgov-853969997.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, курская область, экспертное мнение