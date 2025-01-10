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"Мы очень близки". На Западе беспощадно оценили ситуацию в Курской области - 10.01.2025, ПРАЙМ
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"Мы очень близки". На Западе беспощадно оценили ситуацию в Курской области
"Мы очень близки". На Западе беспощадно оценили ситуацию в Курской области - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Мы очень близки". На Западе беспощадно оценили ситуацию в Курской области
Части Вооруженных сил Украины близки к краху в курском приграничье. Таким образом оценил ситуацию в своем YouTube-канале британский военный эксперт Александр... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T23:04+0300
2025-01-10T23:06+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
экспертное мнение
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Части Вооруженных сил Украины близки к краху в курском приграничье. Таким образом оценил ситуацию в своем YouTube-канале британский военный эксперт Александр Меркурис.Он, в частности, выразил уверенность, что формирования Вооруженных сил Украины "определенно находятся в финальной стадии военного присутствия - украинскому присутствию в Курской области осталось всего несколько недель". Ведь в настоящий момент украинские части в курском приграничье, по словам Меркуриса, находятся уже на пределе своих возможностей по удержанию позиций."Можно предположить, что сейчас мы очень близки к тому моменту, когда для них наступит катастрофа", — добавил британский эксперт.По сообщению Министерства обороны РФ, за последние сутки потери личного состава украинских частей в Курской области составили свыше 280 человек, при этом три военнослужащих ВСУ сдались в плен.
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всу, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, экспертное мнение
23:04 10.01.2025 (обновлено: 23:06 10.01.2025)
 
"Мы очень близки". На Западе беспощадно оценили ситуацию в Курской области

Меркурис: в Курской области украинские войска близки к краху

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Части Вооруженных сил Украины близки к краху в курском приграничье. Таким образом оценил ситуацию в своем YouTube-канале британский военный эксперт Александр Меркурис.
Он, в частности, выразил уверенность, что формирования Вооруженных сил Украины "определенно находятся в финальной стадии военного присутствия - украинскому присутствию в Курской области осталось всего несколько недель". Ведь в настоящий момент украинские части в курском приграничье, по словам Меркуриса, находятся уже на пределе своих возможностей по удержанию позиций.
"Можно предположить, что сейчас мы очень близки к тому моменту, когда для них наступит катастрофа", — добавил британский эксперт.
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По сообщению Министерства обороны РФ, за последние сутки потери личного состава украинских частей в Курской области составили свыше 280 человек, при этом три военнослужащих ВСУ сдались в плен.
 
Спецоперация на УкраинеВСУКурская областьэкспертное мнение
 
 
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