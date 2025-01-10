https://1prime.ru/20250110/transneft-854108275.html
"Транснефть" установила более 550 птицезащитных устройств на ЛЭП
"Транснефть" установила более 550 птицезащитных устройств на ЛЭП - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Транснефть" установила более 550 птицезащитных устройств на ЛЭП
Более 550 новых птицезащитных устройств на линиях электропередачи (ЛЭП) вдоль трасс установлено на второй очереди магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T06:37+0300
2025-01-10T06:37+0300
2025-01-10T06:37+0300
энергетика
нефть
россия
приморский край
хабаровск
хабаровск
транснефть
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ХАБАРОВСК, 10 янв - ПРАЙМ. Более 550 новых птицезащитных устройств на линиях электропередачи (ЛЭП) вдоль трасс установлено на второй очереди магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) и нефтепровода-отвода на КНПЗ, сообщает "Транснефть-Дальний Восток".
"ООО "Транснефть - Дальний Восток" установило 564 элемента новых птицезащитных устройств на вдольтрассовых ЛЭП нефтепроводов. Природоохранные мероприятия выполнены на участке магистрального нефтепровода ВСТО-2 и нефтепровода-отвода на КНПЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры в текущем году проводились в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях.
Специальные устройства оберегают птиц от поражения током. Они размещены в месте соприкосновения электрического провода и опоры ЛЭП. Защитные элементы изготовлены из специальных диэлектрических материалов, они устойчивы к перепадам температур, осадкам, ветру. В случае приземления птицы на такое устройство не происходит замыкания на ЛЭП, что обеспечивает защиту пернатых. Такие меры направлены в том числе на обеспечение безопасности дальневосточных аистов, занесённых в Красную книгу России.
"Транснефть – Дальний Восток" - одно из самых молодых предприятий в системе "Транснефти". Образовано в августе 2009 года в качестве инвестора, а впоследствии эксплуатирующей организации второй очереди нефтепроводной системы ВСТО-2, проходящего по территории четырёх субъектов РФ на Дальнем Востоке (Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровскому и Приморскому краям).
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нефть, россия, приморский край, хабаровск, хабаровск, транснефть
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Транснефть
"Транснефть" установила более 550 птицезащитных устройств на ЛЭП
На второй очереди нефтепровода ВСТО-2 установили более 550 птицезащитных устройств
ХАБАРОВСК, 10 янв - ПРАЙМ. Более 550 новых птицезащитных устройств на линиях электропередачи (ЛЭП) вдоль трасс установлено на второй очереди магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) и нефтепровода-отвода на КНПЗ, сообщает "Транснефть-Дальний Восток".
"ООО "Транснефть - Дальний Восток" установило 564 элемента новых птицезащитных устройств на вдольтрассовых ЛЭП нефтепроводов. Природоохранные мероприятия выполнены на участке магистрального нефтепровода ВСТО-2 и нефтепровода-отвода на КНПЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры в текущем году проводились в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях.
Специальные устройства оберегают птиц от поражения током. Они размещены в месте соприкосновения электрического провода и опоры ЛЭП. Защитные элементы изготовлены из специальных диэлектрических материалов, они устойчивы к перепадам температур, осадкам, ветру. В случае приземления птицы на такое устройство не происходит замыкания на ЛЭП, что обеспечивает защиту пернатых. Такие меры направлены в том числе на обеспечение безопасности дальневосточных аистов, занесённых в Красную книгу России.
"Транснефть – Дальний Восток" - одно из самых молодых предприятий в системе "Транснефти". Образовано в августе 2009 года в качестве инвестора, а впоследствии эксплуатирующей организации второй очереди нефтепроводной системы ВСТО-2, проходящего по территории четырёх субъектов РФ на Дальнем Востоке (Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровскому и Приморскому краям).