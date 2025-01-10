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ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке - 10.01.2025, ПРАЙМ
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ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке - 10.01.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке
Украинские военные нанесли ракетный удар по супермаркету в Киевском районе Донецка, ранив не менее трех мирных жителей, сообщил корреспондент агентства РИА... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T10:01+0300
2025-01-10T10:04+0300
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Украинские военные нанесли ракетный удар по супермаркету в Киевском районе Донецка, ранив не менее трех мирных жителей, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что один из снарядов попал в центральный вход супермаркета, а два других угодили во двор соседнего жилого дома. Специалисты отдела правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщили, что обстрел был осуществлен при помощи ракетной системы залпового огня HIMARS.Предварительные данные экстренных служб подтверждают, что были ранены по меньшей мере трое мирных жителей.
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Происшествия, РОССИЯ, Донецк, ВСУ
10:01 10.01.2025 (обновлено: 10:04 10.01.2025)
 
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке

ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Украинские военные нанесли ракетный удар по супермаркету в Киевском районе Донецка, ранив не менее трех мирных жителей, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что один из снарядов попал в центральный вход супермаркета, а два других угодили во двор соседнего жилого дома. Специалисты отдела правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщили, что обстрел был осуществлен при помощи ракетной системы залпового огня HIMARS.
Предварительные данные экстренных служб подтверждают, что были ранены по меньшей мере трое мирных жителей.
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