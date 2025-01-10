https://1prime.ru/20250110/udar-854114778.html

В результате удара Украины из HIMARS по Донецку погибли два человека

В результате удара Украины из HIMARS по Донецку погибли два человека - 10.01.2025, ПРАЙМ

В результате удара Украины из HIMARS по Донецку погибли два человека

При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS по гражданским объектам в Донецке погибли два человека и еще двое получили ранения. Об этом агентству | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T11:58+0300

2025-01-10T11:58+0300

2025-01-10T11:58+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS по гражданским объектам в Донецке погибли два человека и еще двое получили ранения. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе СК России.Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета России, следователи документировали последствия этого преступного действия ВСУ, которые нанесли целенаправленный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города. Вероятно, ракетный обстрел осуществлялся с использованием ракетно-артиллерийской системы HIMARS в Киевском районе Донецка, где находились мирные жители.Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли ракетный удар по супермаркету в Киевском районе Донецка, ранив не менее трех мирных жителей.

https://1prime.ru/20250110/udar-854111435.html

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всу, донецк