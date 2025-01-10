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В США выступили со срочным призывом из-за Украины - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250110/ukraina-854115564.html
В США выступили со срочным призывом из-за Украины
В США выступили со срочным призывом из-за Украины - 10.01.2025, ПРАЙМ
В США выступили со срочным призывом из-за Украины
Американский журналист Джексон Хинкл обратился в социальной сети Х с призывом к властям США сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как пожары в... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:27+0300
2025-01-10T12:27+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл обратился в социальной сети Х с призывом к властям США сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как пожары в Калифорнии, а не поддерживать конфликты за границей. "США должны уделять внимание своим внутренним кризисам, а не финансировать геноциды и прокси-войны в других странах!" — написал он.Тем временем министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в 500 миллионов долларов, который включает ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.На этой неделе в округе Лос-Анджелес вспыхнули пожары, признанные одними из самых разрушительных в истории региона. В районе Алтадена выгорело более десяти тысяч гектаров, и огонь угрожает безопасности примерно 13 тысячам зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, мешающие действиям авиации, а некоторые пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработоспособными. По последним данным, от стихии пострадали не менее десяти человек. В Лос-Анджелесе объявлена эвакуация для многих тысяч жителей, а глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны лишь на борьбу с одним-двумя крупными очагами возгорания.
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
12:27 10.01.2025
 
В США выступили со срочным призывом из-за Украины

Журналист Хинкл призвал власти США перестать финансировать прокси-войны

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл обратился в социальной сети Х с призывом к властям США сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как пожары в Калифорнии, а не поддерживать конфликты за границей.
"США должны уделять внимание своим внутренним кризисам, а не финансировать геноциды и прокси-войны в других странах!" — написал он.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в 500 миллионов долларов, который включает ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
На этой неделе в округе Лос-Анджелес вспыхнули пожары, признанные одними из самых разрушительных в истории региона. В районе Алтадена выгорело более десяти тысяч гектаров, и огонь угрожает безопасности примерно 13 тысячам зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, мешающие действиям авиации, а некоторые пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработоспособными.
По последним данным, от стихии пострадали не менее десяти человек. В Лос-Анджелесе объявлена эвакуация для многих тысяч жителей, а глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны лишь на борьбу с одним-двумя крупными очагами возгорания.
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
09:30
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
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