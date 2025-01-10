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В США выступили со срочным призывом из-за Украины
В США выступили со срочным призывом из-за Украины - 10.01.2025, ПРАЙМ
В США выступили со срочным призывом из-за Украины
Американский журналист Джексон Хинкл обратился в социальной сети Х с призывом к властям США сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как пожары в... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:27+0300
2025-01-10T12:27+0300
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл обратился в социальной сети Х с призывом к властям США сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как пожары в Калифорнии, а не поддерживать конфликты за границей. "США должны уделять внимание своим внутренним кризисам, а не финансировать геноциды и прокси-войны в других странах!" — написал он.Тем временем министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в 500 миллионов долларов, который включает ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.На этой неделе в округе Лос-Анджелес вспыхнули пожары, признанные одними из самых разрушительных в истории региона. В районе Алтадена выгорело более десяти тысяч гектаров, и огонь угрожает безопасности примерно 13 тысячам зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, мешающие действиям авиации, а некоторые пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработоспособными. По последним данным, от стихии пострадали не менее десяти человек. В Лос-Анджелесе объявлена эвакуация для многих тысяч жителей, а глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны лишь на борьбу с одним-двумя крупными очагами возгорания.
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
В США выступили со срочным призывом из-за Украины
Журналист Хинкл призвал власти США перестать финансировать прокси-войны
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ.
Американский журналист Джексон Хинкл обратился в социальной сети Х
с призывом к властям США сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как пожары в Калифорнии, а не поддерживать конфликты за границей.
"США должны уделять внимание своим внутренним кризисам, а не финансировать геноциды и прокси-войны в других странах!" — написал он.
Тем временем министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в 500 миллионов долларов, который включает ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
На этой неделе в округе Лос-Анджелес вспыхнули пожары, признанные одними из самых разрушительных в истории региона. В районе Алтадена выгорело более десяти тысяч гектаров, и огонь угрожает безопасности примерно 13 тысячам зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, мешающие действиям авиации, а некоторые пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработоспособными.
По последним данным, от стихии пострадали не менее десяти человек. В Лос-Анджелесе объявлена эвакуация для многих тысяч жителей, а глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны лишь на борьбу с одним-двумя крупными очагами возгорания.
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти