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Пентагон: США за время конфликта на Украине утроили выпуск боеприпасов

Пентагон: США за время конфликта на Украине утроили выпуск боеприпасов - 10.01.2025, ПРАЙМ

Пентагон: США за время конфликта на Украине утроили выпуск боеприпасов

За время украинского конфликта американский военно-промышленный комплекс в 2,8 раза увеличил выпуск боеприпасов калибра 155 мм, , на 116% - противовоздушных... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T23:46+0300

2025-01-10T23:46+0300

2025-01-10T23:52+0300

спецоперация на украине

сша

боеприпасы

производство

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. За время украинского конфликта американский военно-промышленный комплекс в 2,8 раза увеличил выпуск боеприпасов калибра 155 мм, , на 116% - противовоздушных раке, на 60% - ракет для HIMARS, следует из доклада Минобороны США.Производство снарядов калибра 155 миллиметров, как сообщается в документе, увеличилось с 14,4 тыс. до 40 тыс. в месяц.Выпуск ракет PAC-3 MSE для средств противовоздушной обороны возросло с 21 до среднего значения 48,6 в месяц, а боеприпасов для РЗСО HIMARS с пяти до восьми в месяц. Вместе с тем с 11 до 18 в месяц увеличился выпуск стволов для артиллерийских систем М777, на 40% выросло производство ракет GMLRS, на 18% - ракет AIM-9X и на 14% - противотанковых комплексов Javelin.

https://1prime.ru/20250108/ssha-854083474.html

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сша, боеприпасы, производство