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Пентагон: США за время конфликта на Украине утроили выпуск боеприпасов
Пентагон: США за время конфликта на Украине утроили выпуск боеприпасов - 10.01.2025, ПРАЙМ
Пентагон: США за время конфликта на Украине утроили выпуск боеприпасов
За время украинского конфликта американский военно-промышленный комплекс в 2,8 раза увеличил выпуск боеприпасов калибра 155 мм, , на 116% - противовоздушных... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T23:46+0300
2025-01-10T23:46+0300
2025-01-10T23:52+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. За время украинского конфликта американский военно-промышленный комплекс в 2,8 раза увеличил выпуск боеприпасов калибра 155 мм, , на 116% - противовоздушных раке, на 60% - ракет для HIMARS, следует из доклада Минобороны США.Производство снарядов калибра 155 миллиметров, как сообщается в документе, увеличилось с 14,4 тыс. до 40 тыс. в месяц.Выпуск ракет PAC-3 MSE для средств противовоздушной обороны возросло с 21 до среднего значения 48,6 в месяц, а боеприпасов для РЗСО HIMARS с пяти до восьми в месяц. Вместе с тем с 11 до 18 в месяц увеличился выпуск стволов для артиллерийских систем М777, на 40% выросло производство ракет GMLRS, на 18% - ракет AIM-9X и на 14% - противотанковых комплексов Javelin.
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сша, боеприпасы, производство
Спецоперация на Украине, США, Боеприпасы, производство
Пентагон: США за время конфликта на Украине утроили выпуск боеприпасов
МО: США за время конфликта на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 2,8 раза
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. За время украинского конфликта американский военно-промышленный комплекс в 2,8 раза увеличил выпуск боеприпасов калибра 155 мм, , на 116% - противовоздушных раке, на 60% - ракет для HIMARS, следует из доклада Минобороны США.
Производство снарядов калибра 155 миллиметров, как сообщается в документе, увеличилось с 14,4 тыс. до 40 тыс. в месяц.
Выпуск ракет PAC-3 MSE для средств противовоздушной обороны возросло с 21 до среднего значения 48,6 в месяц, а боеприпасов для РЗСО HIMARS с пяти до восьми в месяц.
Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Киеву
Вместе с тем с 11 до 18 в месяц увеличился выпуск стволов для артиллерийских систем М777, на 40% выросло производство ракет GMLRS, на 18% - ракет AIM-9X и на 14% - противотанковых комплексов Javelin.