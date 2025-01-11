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Держатся до последнего: когда ждать удешевления прошлогодних авто
Держатся до последнего: когда ждать удешевления прошлогодних авто - 11.01.2025, ПРАЙМ
Держатся до последнего: когда ждать удешевления прошлогодних авто
После праздников ближе к весне возможны скидки на некоторые модели автомобилей 2024 года выпуска, но скорее они будут рекламными разовыми акциями, а не трендом... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T02:02+0300
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китайские авто
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авторынок рф
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. После праздников ближе к весне возможны скидки на некоторые модели автомобилей 2024 года выпуска, но скорее они будут рекламными разовыми акциями, а не трендом рынка, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“В текущих условиях отсутствие роста цены уже является скидкой, ведь никто не отменял инфляцию. Деньги дешевеют, и даже если вы купите автомобиль по цене прошлого года, вы уже точно выиграли, а продавец проиграл", - уверен он.По сути для любого автобренда покупателем является дилер, который обязан выкупать определенное количество авто. И что с этими авто будет в дальнейшем, беспокоит только дилера. Будет ли он готов избавляться от старых авто в ущерб себе зависит от его финансовых возможностей.Так что новогодние скидки, как правило, носят формальный характер в рамках минимизации прибыли конкретного дилера или заключаются в уменьшении маржи или даже отказа от какого-то дополнительного оснащения авто, пояснил автоэксперт.Тем не менее, по оптимистичным оценкам, в 2025 году объем рынка легковых авто в России сократится до 1,2 миллиона авто. И это неминуемо приведет к конкуренции между автопроизводителями. В текущих условиях, когда на рынке представлены автомобили приблизительно одного качества и оснащения, бороться за потребителя можно только в финансовой плоскости.И здесь китайцы опять впереди всех - их авто могут подешеветь, если производители запустят меры поддержки своих дилеров, предоставив им финансовые инструменты для стимуляции спроса.Однако это не произойдет внезапно и быстро. "Сначала рынок должен будет оценить динамику спроса и свои возможности по его стимулированию. Китайским брендам сделать это будет намного проще благодаря значительным финансовым возможностям компаний из Поднебесной", - заключил Васильев.
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китайские авто, авто, авторынок рф, егор васильев
китайские авто, Авто, авторынок РФ, Егор Васильев
Держатся до последнего: когда ждать удешевления прошлогодних авто
Автоэксперт Васильев: скидок на прошлогодние авто весной почти не будет
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. После праздников ближе к весне возможны скидки на некоторые модели автомобилей 2024 года выпуска, но скорее они будут рекламными разовыми акциями, а не трендом рынка, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
“В текущих условиях отсутствие роста цены уже является скидкой, ведь никто не отменял инфляцию. Деньги дешевеют, и даже если вы купите автомобиль по цене прошлого года, вы уже точно выиграли, а продавец проиграл", - уверен он.
По сути для любого автобренда покупателем является дилер, который обязан выкупать определенное количество авто. И что с этими авто будет в дальнейшем, беспокоит только дилера. Будет ли он готов избавляться от старых авто в ущерб себе зависит от его финансовых возможностей.
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Так что новогодние скидки, как правило, носят формальный характер в рамках минимизации прибыли конкретного дилера или заключаются в уменьшении маржи или даже отказа от какого-то дополнительного оснащения авто, пояснил автоэксперт.
Тем не менее, по оптимистичным оценкам, в 2025 году объем рынка легковых авто в России сократится до 1,2 миллиона авто. И это неминуемо приведет к конкуренции между автопроизводителями. В текущих условиях, когда на рынке представлены автомобили приблизительно одного качества и оснащения, бороться за потребителя можно только в финансовой плоскости.
И здесь китайцы опять впереди всех - их авто могут подешеветь, если производители запустят меры поддержки своих дилеров, предоставив им финансовые инструменты для стимуляции спроса.
Однако это не произойдет внезапно и быстро. "Сначала рынок должен будет оценить динамику спроса и свои возможности по его стимулированию. Китайским брендам сделать это будет намного проще благодаря значительным финансовым возможностям компаний из Поднебесной", - заключил Васильев.