https://1prime.ru/20250111/avto-854122870.html

Держатся до последнего: когда ждать удешевления прошлогодних авто

Держатся до последнего: когда ждать удешевления прошлогодних авто - 11.01.2025, ПРАЙМ

Держатся до последнего: когда ждать удешевления прошлогодних авто

После праздников ближе к весне возможны скидки на некоторые модели автомобилей 2024 года выпуска, но скорее они будут рекламными разовыми акциями, а не трендом... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T02:02+0300

2025-01-11T02:02+0300

2025-01-11T02:02+0300

китайские авто

авто

авторынок рф

егор васильев

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_a6120f013bb06e21a0979c5cae8c6344.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. После праздников ближе к весне возможны скидки на некоторые модели автомобилей 2024 года выпуска, но скорее они будут рекламными разовыми акциями, а не трендом рынка, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“В текущих условиях отсутствие роста цены уже является скидкой, ведь никто не отменял инфляцию. Деньги дешевеют, и даже если вы купите автомобиль по цене прошлого года, вы уже точно выиграли, а продавец проиграл", - уверен он.По сути для любого автобренда покупателем является дилер, который обязан выкупать определенное количество авто. И что с этими авто будет в дальнейшем, беспокоит только дилера. Будет ли он готов избавляться от старых авто в ущерб себе зависит от его финансовых возможностей.Так что новогодние скидки, как правило, носят формальный характер в рамках минимизации прибыли конкретного дилера или заключаются в уменьшении маржи или даже отказа от какого-то дополнительного оснащения авто, пояснил автоэксперт.Тем не менее, по оптимистичным оценкам, в 2025 году объем рынка легковых авто в России сократится до 1,2 миллиона авто. И это неминуемо приведет к конкуренции между автопроизводителями. В текущих условиях, когда на рынке представлены автомобили приблизительно одного качества и оснащения, бороться за потребителя можно только в финансовой плоскости.И здесь китайцы опять впереди всех - их авто могут подешеветь, если производители запустят меры поддержки своих дилеров, предоставив им финансовые инструменты для стимуляции спроса.Однако это не произойдет внезапно и быстро. "Сначала рынок должен будет оценить динамику спроса и свои возможности по его стимулированию. Китайским брендам сделать это будет намного проще благодаря значительным финансовым возможностям компаний из Поднебесной", - заключил Васильев.

https://1prime.ru/20250108/niva-854077051.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, авто, авторынок рф, егор васильев