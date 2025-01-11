"Ты позорище". Американцы "прокляли" Байдена
Слова Байдена об увеличении помощи Украине вызвали яростную реакцию американцев
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сообщение президента США Джо Байдена на фоне пожаров в Калифорнии о том, что он пообещал Владимиру Зеленскому увеличить объемы помощи Украине, вызывало яростную реакцию американце в социальной сети X.
Пользователь с ником Alealefrank выступил с напоминанием и требованием: "Украина не входит в состав США. Прекрати отправлять туда деньги".
Изложил свое требование, причем абсолютно то же самое, и Lee Wood: "Перестань посылать им деньги. У нас в США есть места, где они нужнее".
Другой комментатор, Jean Romanik, оставил пассивно-агрессивное сообщение: "Юг все еще пытается восстановиться после ураганов, Калифорния буквально в огне, и вот, что он пишет".
Jasmin Obrecht, со своей стороны, не без сарказма заверила действующего президента, что калифорнийцы на самом деле искренне ему благодарны: "Население Лос-Анджелеса и близлежащих территорий скажет тебе спасибо".
А Jupiter Jim оптимистично, но не вполне деликатно напомнил Байдену, в какой ситуации тот находится: "Всего несколько дней и мы больше никогда тебя не услышим".
В свою очередь Hugo Vale сделал недоброе предсказание об исторической роли уходящего хозяина Белого дома: "Ты позорище. Нет никаких сомнений в том, что ты войдешь в историю как худший президент за всю историю США".
Похоже, комментатор Ryo Calisto обратился к Байдену, но так, будто президенту есть дело до того, о чем н пишет: "Я десять минут просматривал этот пост и так и не увидел ни одного человека, который поддержал бы отправку большего количества денег на Украину. Ни одного комментария в поддержку".