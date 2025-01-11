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"Ты позорище". Американцы "прокляли" Байдена - 11.01.2025, ПРАЙМ
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"Ты позорище". Американцы "прокляли" Байдена
"Ты позорище". Американцы "прокляли" Байдена - 11.01.2025, ПРАЙМ
"Ты позорище". Американцы "прокляли" Байдена
Сообщение президента США Джо Байдена на фоне пожаров в Калифорнии о том, что он пообещал Владимиру Зеленскому увеличить объемы помощи Украине, вызывало яростную | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T21:10+0300
2025-01-11T21:10+0300
происшествия
джо байден
помощь украине
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сообщение президента США Джо Байдена на фоне пожаров в Калифорнии о том, что он пообещал Владимиру Зеленскому увеличить объемы помощи Украине, вызывало яростную реакцию американце в социальной сети X.Пользователь с ником Alealefrank выступил с напоминанием и требованием: "Украина не входит в состав США. Прекрати отправлять туда деньги".Изложил свое требование, причем абсолютно то же самое, и Lee Wood: "Перестань посылать им деньги. У нас в США есть места, где они нужнее".Другой комментатор, Jean Romanik, оставил пассивно-агрессивное сообщение: "Юг все еще пытается восстановиться после ураганов, Калифорния буквально в огне, и вот, что он пишет".Jasmin Obrecht, со своей стороны, не без сарказма заверила действующего президента, что калифорнийцы на самом деле искренне ему благодарны: "Население Лос-Анджелеса и близлежащих территорий скажет тебе спасибо".А Jupiter Jim оптимистично, но не вполне деликатно напомнил Байдену, в какой ситуации тот находится: "Всего несколько дней и мы больше никогда тебя не услышим".В свою очередь Hugo Vale сделал недоброе предсказание об исторической роли уходящего хозяина Белого дома: "Ты позорище. Нет никаких сомнений в том, что ты войдешь в историю как худший президент за всю историю США".Похоже, комментатор Ryo Calisto обратился к Байдену, но так, будто президенту есть дело до того, о чем н пишет: "Я десять минут просматривал этот пост и так и не увидел ни одного человека, который поддержал бы отправку большего количества денег на Украину. Ни одного комментария в поддержку".
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джо байден, помощь украине
Происшествия, Джо Байден, помощь Украине
21:10 11.01.2025
 
"Ты позорище". Американцы "прокляли" Байдена

Слова Байдена об увеличении помощи Украине вызвали яростную реакцию американцев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сообщение президента США Джо Байдена на фоне пожаров в Калифорнии о том, что он пообещал Владимиру Зеленскому увеличить объемы помощи Украине, вызывало яростную реакцию американце в социальной сети X.
Пользователь с ником Alealefrank выступил с напоминанием и требованием: "Украина не входит в состав США. Прекрати отправлять туда деньги".
Изложил свое требование, причем абсолютно то же самое, и Lee Wood: "Перестань посылать им деньги. У нас в США есть места, где они нужнее".
Другой комментатор, Jean Romanik, оставил пассивно-агрессивное сообщение: "Юг все еще пытается восстановиться после ураганов, Калифорния буквально в огне, и вот, что он пишет".
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Jasmin Obrecht, со своей стороны, не без сарказма заверила действующего президента, что калифорнийцы на самом деле искренне ему благодарны: "Население Лос-Анджелеса и близлежащих территорий скажет тебе спасибо".
А Jupiter Jim оптимистично, но не вполне деликатно напомнил Байдену, в какой ситуации тот находится: "Всего несколько дней и мы больше никогда тебя не услышим".
В свою очередь Hugo Vale сделал недоброе предсказание об исторической роли уходящего хозяина Белого дома: "Ты позорище. Нет никаких сомнений в том, что ты войдешь в историю как худший президент за всю историю США".
Похоже, комментатор Ryo Calisto обратился к Байдену, но так, будто президенту есть дело до того, о чем н пишет: "Я десять минут просматривал этот пост и так и не увидел ни одного человека, который поддержал бы отправку большего количества денег на Украину. Ни одного комментария в поддержку".
 
ПроисшествияДжо Байденпомощь Украине
 
 
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