https://1prime.ru/20250111/pvo-854131569.html

ПВО за ночь уничтожила и перехватила 85 украинских БПЛА над Россией

ПВО за ночь уничтожила и перехватила 85 украинских БПЛА над Россией - 11.01.2025, ПРАЙМ

ПВО за ночь уничтожила и перехватила 85 украинских БПЛА над Россией

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над территориями Воронежской, | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T08:23+0300

2025-01-11T08:23+0300

2025-01-11T08:23+0300

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над территориями Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей, Краснодарского края и Крыма, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать БПЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250110/bayden-854129360.html

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