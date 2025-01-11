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ПВО за ночь уничтожила и перехватила 85 украинских БПЛА над Россией - 11.01.2025, ПРАЙМ
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ПВО за ночь уничтожила и перехватила 85 украинских БПЛА над Россией
ПВО за ночь уничтожила и перехватила 85 украинских БПЛА над Россией - 11.01.2025, ПРАЙМ
ПВО за ночь уничтожила и перехватила 85 украинских БПЛА над Россией
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над территориями Воронежской, | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T08:23+0300
2025-01-11T08:23+0300
спецоперация на украине
россия
украина
пво
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над территориями Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей, Краснодарского края и Крыма, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать БПЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области", - говорится в сообщении.
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россия, украина, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПВО
08:23 11.01.2025
 
ПВО за ночь уничтожила и перехватила 85 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов над российскими регионами

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над территориями Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей, Краснодарского края и Крыма, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать БПЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области", - говорится в сообщении.
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