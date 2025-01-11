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В России выросло число выданных сертификатов на органические продукты - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В России выросло число выданных сертификатов на органические продукты
В России выросло число выданных сертификатов на органические продукты - 11.01.2025, ПРАЙМ
В России выросло число выданных сертификатов на органические продукты
Число выданных сертификатов на органические продукты за 2024 год в России увеличилось почти на 50%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T07:41+0300
2025-01-11T07:41+0300
бизнес
россия
экономика
москва
роскачество
минсельхоз
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Число выданных сертификатов на органические продукты за 2024 год в России увеличилось почти на 50%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Выдано уже 570 сертификатов. По итогам 2023 года количество органических сертификатов составляло 385. Таким образом, рост за год составил почти 50%", - рассказали в организации. С 1 января 2020 года в России действует закон "Об органической продукции", который регулирует требования к продуктам с подобными надписями. "Согласно закону, производители органической продукции обязательно должны быть сертифицированы в аккредитованном органе по сертификации и быть включены в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России", - напомнили в Роскачестве. В институте отметили, что прирост зарегистрированных производителей органических продуктов составил 35% в 2024 году и сейчас в этом списке находятся 240 компаний. Кроме того, в Роскачестве подчеркнули, что любой продукт со словом "органический" должен иметь маркировку сертификации, а за нарушение закона относительно экологичности продукта предусмотрен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей как производителю, так и продавцу. Там также рассказали, как проверить наличие продукта в реестре органической продукции. Товар должен находиться в реестре Минсельхоза, и это можно проверить по QR-коду, который ведет в указанный реестр, а также на упаковке продукта должен быть знак Роскачества (белый лист на салатовом фоне).
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192
40
192
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бизнес, россия, москва, роскачество, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Роскачество, Минсельхоз
07:41 11.01.2025
 
В России выросло число выданных сертификатов на органические продукты

Роскачество: число выданных сертификатов на органические продукты выросло почти на 50%

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Число выданных сертификатов на органические продукты за 2024 год в России увеличилось почти на 50%, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Выдано уже 570 сертификатов. По итогам 2023 года количество органических сертификатов составляло 385. Таким образом, рост за год составил почти 50%", - рассказали в организации.
С 1 января 2020 года в России действует закон "Об органической продукции", который регулирует требования к продуктам с подобными надписями. "Согласно закону, производители органической продукции обязательно должны быть сертифицированы в аккредитованном органе по сертификации и быть включены в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России", - напомнили в Роскачестве.
В институте отметили, что прирост зарегистрированных производителей органических продуктов составил 35% в 2024 году и сейчас в этом списке находятся 240 компаний.
Кроме того, в Роскачестве подчеркнули, что любой продукт со словом "органический" должен иметь маркировку сертификации, а за нарушение закона относительно экологичности продукта предусмотрен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей как производителю, так и продавцу.
Там также рассказали, как проверить наличие продукта в реестре органической продукции. Товар должен находиться в реестре Минсельхоза, и это можно проверить по QR-коду, который ведет в указанный реестр, а также на упаковке продукта должен быть знак Роскачества (белый лист на салатовом фоне).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРоскачествоМинсельхоз
 
 
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