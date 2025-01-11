https://1prime.ru/20250111/rossija-854131321.html

В России выросло число выданных сертификатов на органические продукты

В России выросло число выданных сертификатов на органические продукты - 11.01.2025, ПРАЙМ

В России выросло число выданных сертификатов на органические продукты

Число выданных сертификатов на органические продукты за 2024 год в России увеличилось почти на 50%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T07:41+0300

2025-01-11T07:41+0300

2025-01-11T07:41+0300

бизнес

россия

экономика

москва

роскачество

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854131321.jpg?1736570465

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Число выданных сертификатов на органические продукты за 2024 год в России увеличилось почти на 50%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Выдано уже 570 сертификатов. По итогам 2023 года количество органических сертификатов составляло 385. Таким образом, рост за год составил почти 50%", - рассказали в организации. С 1 января 2020 года в России действует закон "Об органической продукции", который регулирует требования к продуктам с подобными надписями. "Согласно закону, производители органической продукции обязательно должны быть сертифицированы в аккредитованном органе по сертификации и быть включены в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России", - напомнили в Роскачестве. В институте отметили, что прирост зарегистрированных производителей органических продуктов составил 35% в 2024 году и сейчас в этом списке находятся 240 компаний. Кроме того, в Роскачестве подчеркнули, что любой продукт со словом "органический" должен иметь маркировку сертификации, а за нарушение закона относительно экологичности продукта предусмотрен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей как производителю, так и продавцу. Там также рассказали, как проверить наличие продукта в реестре органической продукции. Товар должен находиться в реестре Минсельхоза, и это можно проверить по QR-коду, который ведет в указанный реестр, а также на упаковке продукта должен быть знак Роскачества (белый лист на салатовом фоне).

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, роскачество, минсельхоз