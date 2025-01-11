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Что роднит слова Путина о Сирии и "наступ" ВСУ? Объяснил западный разведчик
Что роднит слова Путина о Сирии и "наступ" ВСУ? Объяснил западный разведчик - 11.01.2025, ПРАЙМ
Что роднит слова Путина о Сирии и "наступ" ВСУ? Объяснил западный разведчик
Киев попытался провести в курском приграничье новую наступательную операцию с одной единственной целью - продемонстрировать избранному президенту США Дональду... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T15:56+0300
2025-01-11T15:56+0300
2025-01-11T15:58+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
экспертное мнение
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Киев попытался провести в курском приграничье новую наступательную операцию с одной единственной целью - продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу, что Украина еще не проиграла, а значит, новые транши будут небесполезны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал экс-сотрудник стратегической разведки Швейцарии, эксперт по Восточной Европе, полковник Жак Бод. Прежде всего, он заметил, что новое наступление подразделений Вооруженных сил Украины "лучше назвать серией небольших атак". И Киев, по словам Бода, решился на эту кровавую авантюру, "потому что никто не хочет, чтобы Трамп подумал, что война проиграна, в этом дело". "Они (власти Украины - прим. ред.) хотят, чтобы война продолжалась, чтобы Трампу было сложнее сказать: "Давайте прекратим это все", - отметил разведчик. - Они хотят создать иллюзию того, что борьба продолжается".Аргументируя свое утверждение, Бод предложил вспомнить недавнее высказывание президента РФ Владимира Путина о сирийской армии."Вспомним, что сказал Путин о Сирии: "Если сами сирийцы не хотят воевать, зачем нам им помогать", - сказал швейцарский разведчик. - Украинцы пытаются избежать такого сценария - чтобы никто не мог сказать, что украинцы сами перестали воевать".
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всу, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, экспертное мнение
Что роднит слова Путина о Сирии и "наступ" ВСУ? Объяснил западный разведчик
Полковник Бод: Киев решился на новое наступление в Курской области ради пиара
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ.
Киев попытался провести в курском приграничье новую наступательную операцию с одной единственной целью - продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу, что Украина еще не проиграла, а значит, новые транши будут небесполезны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive
высказал экс-сотрудник стратегической разведки Швейцарии, эксперт по Восточной Европе, полковник Жак Бод.
Прежде всего, он заметил, что новое наступление подразделений Вооруженных сил Украины "лучше назвать серией небольших атак".
И Киев, по словам Бода, решился на эту кровавую авантюру, "потому что никто не хочет, чтобы Трамп подумал, что война проиграна, в этом дело".
"Они (власти Украины - прим. ред.) хотят, чтобы война продолжалась, чтобы Трампу было сложнее сказать: "Давайте прекратим это все", - отметил разведчик. - Они хотят создать иллюзию того, что борьба продолжается".
"Глупость на глупости". На Западе оценили действия ВСУ в Курской области
Аргументируя свое утверждение, Бод предложил вспомнить недавнее высказывание президента РФ Владимира Путина о сирийской армии.
"Вспомним, что сказал Путин о Сирии: "Если сами сирийцы не хотят воевать, зачем нам им помогать", - сказал швейцарский разведчик. - Украинцы пытаются избежать такого сценария - чтобы никто не мог сказать, что украинцы сами перестали воевать".