https://1prime.ru/20250111/svo-854135250.html

Что роднит слова Путина о Сирии и "наступ" ВСУ? Объяснил западный разведчик

Что роднит слова Путина о Сирии и "наступ" ВСУ? Объяснил западный разведчик - 11.01.2025, ПРАЙМ

Что роднит слова Путина о Сирии и "наступ" ВСУ? Объяснил западный разведчик

Киев попытался провести в курском приграничье новую наступательную операцию с одной единственной целью - продемонстрировать избранному президенту США Дональду... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T15:56+0300

2025-01-11T15:56+0300

2025-01-11T15:58+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

экспертное мнение

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Киев попытался провести в курском приграничье новую наступательную операцию с одной единственной целью - продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу, что Украина еще не проиграла, а значит, новые транши будут небесполезны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал экс-сотрудник стратегической разведки Швейцарии, эксперт по Восточной Европе, полковник Жак Бод. Прежде всего, он заметил, что новое наступление подразделений Вооруженных сил Украины "лучше назвать серией небольших атак". И Киев, по словам Бода, решился на эту кровавую авантюру, "потому что никто не хочет, чтобы Трамп подумал, что война проиграна, в этом дело". "Они (власти Украины - прим. ред.) хотят, чтобы война продолжалась, чтобы Трампу было сложнее сказать: "Давайте прекратим это все", - отметил разведчик. - Они хотят создать иллюзию того, что борьба продолжается".Аргументируя свое утверждение, Бод предложил вспомнить недавнее высказывание президента РФ Владимира Путина о сирийской армии."Вспомним, что сказал Путин о Сирии: "Если сами сирийцы не хотят воевать, зачем нам им помогать", - сказал швейцарский разведчик. - Украинцы пытаются избежать такого сценария - чтобы никто не мог сказать, что украинцы сами перестали воевать".

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всу, курская область, экспертное мнение