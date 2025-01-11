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"Откроют путь русским". На Западе забили тревогу из-за партизан в Одессе - 11.01.2025, ПРАЙМ
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"Откроют путь русским". На Западе забили тревогу из-за партизан в Одессе
"Откроют путь русским". На Западе забили тревогу из-за партизан в Одессе - 11.01.2025, ПРАЙМ
"Откроют путь русским". На Западе забили тревогу из-за партизан в Одессе
Существует вероятность, что партизаны в Одесской области могут открыть путь подразделениям ВС России в регион. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T16:55+0300
2025-01-11T16:56+0300
спецоперация на украине
одесса
вс рф
экспертное мнение
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Существует вероятность, что партизаны в Одесской области могут открыть путь подразделениям ВС России в регион. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive сделал экс-сотрудник швейцарской Службы стратегической разведки, эксперт по Восточной Европе, полковник в отставке Жак Бод.По его словам, сегодня известно, что в Одесской области "действует очень сильное партизанское движение".Исходя из этого обстоятельства, Бод допустил: "Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона".Российская Федерация, как считает швейцарский разведчик, не хочет наносить разрушительные удары по Одессе, при этом одесские партизаны могли бы поддержать наступление частей ВС России, и тем самым они бы внесли свой вклад в избавление города от власти Украины.Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что все Причерноморье стало частью Российской империи по итогам русско-турецких войн, тогда как Украина не имеет никакого отношения к этим территориям.
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одесса, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Одесса, ВС РФ, экспертное мнение
16:55 11.01.2025 (обновлено: 16:56 11.01.2025)
 
"Откроют путь русским". На Западе забили тревогу из-за партизан в Одессе

Полковник Бод: партизаны могут открыть российским войскам путь в Одессу

© РИА Новости . Георгий Зельма | Перейти в медиабанк#Вид на Одесский порт
#Вид на Одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Существует вероятность, что партизаны в Одесской области могут открыть путь подразделениям ВС России в регион. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive сделал экс-сотрудник швейцарской Службы стратегической разведки, эксперт по Восточной Европе, полковник в отставке Жак Бод.
По его словам, сегодня известно, что в Одесской области "действует очень сильное партизанское движение".
Исходя из этого обстоятельства, Бод допустил: "Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона".
Российская Федерация, как считает швейцарский разведчик, не хочет наносить разрушительные удары по Одессе, при этом одесские партизаны могли бы поддержать наступление частей ВС России, и тем самым они бы внесли свой вклад в избавление города от власти Украины.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
ВС России нанесли удар по порту в Одессе, заявили в подполье
13 декабря 2024, 09:34
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что все Причерноморье стало частью Российской империи по итогам русско-турецких войн, тогда как Украина не имеет никакого отношения к этим территориям.
 
Спецоперация на УкраинеОдессаВС РФэкспертное мнение
 
 
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