https://1prime.ru/20250111/ukraina-854132829.html

В МИД Украины рассказали, как Киев и Варшава "ударили" по Москве

В МИД Украины рассказали, как Киев и Варшава "ударили" по Москве - 11.01.2025, ПРАЙМ

В МИД Украины рассказали, как Киев и Варшава "ударили" по Москве

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение двусторонних вопросов между Киевом и Варшавой является серьезным ударом по... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T10:46+0300

2025-01-11T10:46+0300

2025-01-11T10:46+0300

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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение двусторонних вопросов между Киевом и Варшавой является серьезным ударом по Москве. Об этом он сообщил в социальной сети X."Каждый решенный двусторонний вопрос — это удар по Москве", — отметил он с гордостью.Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск также в соцсети X сообщил, что Украина впервые предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни.Тематика Волынской резни и отношение к украинским националистам времен ОУН-УПА* стала одной из самых сложных в отношениях между Польшей и Украиной. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла решение о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против польского населения в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* осуществляли массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.Директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в начале ноября заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не рассматривая Польшу как партнера, однако польская сторона не намерена сдаваться.В ноябре министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский после переговоров с Сибигой сообщил, что Украина согласилась не препятствовать эксгумации тел из массовых захоронений на Волыни. Тем не менее, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью телеканалу Polsat News призвал не доверять обещаниям украинской власти, утверждая, что Киев никогда не согласится на проведение эксгумации.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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