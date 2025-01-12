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В Минобороны Польши сделали трудное признание об украинском конфликте - 12.01.2025, ПРАЙМ
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В Минобороны Польши сделали трудное признание об украинском конфликте
В Минобороны Польши сделали трудное признание об украинском конфликте - 12.01.2025, ПРАЙМ
В Минобороны Польши сделали трудное признание об украинском конфликте
В польском обществе наблюдается напряжение из-за конфликта на Украине, рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times. | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T11:31+0300
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спецоперация на украине
россия
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польша
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В польском обществе наблюдается напряжение из-за конфликта на Украине, рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times."Безусловно, в обществе ощущается усталость, что вполне объяснимо, особенно когда люди видят молодых украинских мужчин, управляющих современными автомобилями или проживающих в роскошных отелях", — отметил он. Западные СМИ все чаще сообщают о нарастающей усталости США и ЕС от украинского кризиса и о снижении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая те уступки, которые, возможно, придется сделать бывшей советской республике для достижения соглашения.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также подчеркивали, что в настоящее время нет предпосылок для перехода к мирному разрешению конфликта, в то время как выполнение целей специальной операции остается абсолютным приоритетом для Москвы. Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо выразить свою готовность к нему.
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украина
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россия, украина, польша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША
11:31 12.01.2025 (обновлено: 11:33 12.01.2025)
 
В Минобороны Польши сделали трудное признание об украинском конфликте

Глава МО Польши Косиняк-Камыш заявил об усталости страны от конфликта на Украине

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В польском обществе наблюдается напряжение из-за конфликта на Украине, рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.
"Безусловно, в обществе ощущается усталость, что вполне объяснимо, особенно когда люди видят молодых украинских мужчин, управляющих современными автомобилями или проживающих в роскошных отелях", — отметил он.
Западные СМИ все чаще сообщают о нарастающей усталости США и ЕС от украинского кризиса и о снижении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая те уступки, которые, возможно, придется сделать бывшей советской республике для достижения соглашения.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также подчеркивали, что в настоящее время нет предпосылок для перехода к мирному разрешению конфликта, в то время как выполнение целей специальной операции остается абсолютным приоритетом для Москвы. Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо выразить свою готовность к нему.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАПОЛЬША
 
 
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