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В Минобороны Польши сделали трудное признание об украинском конфликте

В Минобороны Польши сделали трудное признание об украинском конфликте - 12.01.2025, ПРАЙМ

В Минобороны Польши сделали трудное признание об украинском конфликте

В польском обществе наблюдается напряжение из-за конфликта на Украине, рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times. | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T11:31+0300

2025-01-12T11:31+0300

2025-01-12T11:33+0300

спецоперация на украине

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украина

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В польском обществе наблюдается напряжение из-за конфликта на Украине, рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times."Безусловно, в обществе ощущается усталость, что вполне объяснимо, особенно когда люди видят молодых украинских мужчин, управляющих современными автомобилями или проживающих в роскошных отелях", — отметил он. Западные СМИ все чаще сообщают о нарастающей усталости США и ЕС от украинского кризиса и о снижении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая те уступки, которые, возможно, придется сделать бывшей советской республике для достижения соглашения.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также подчеркивали, что в настоящее время нет предпосылок для перехода к мирному разрешению конфликта, в то время как выполнение целей специальной операции остается абсолютным приоритетом для Москвы. Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо выразить свою готовность к нему.

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украина

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