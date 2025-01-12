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На Украине раскритиковали Джонсона за оскорбление в адрес Путина
На Украине раскритиковали Джонсона за оскорбление в адрес Путина - 12.01.2025, ПРАЙМ
На Украине раскритиковали Джонсона за оскорбление в адрес Путина
Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X раскритиковала оскорбления, которые британский экс-премьер Борис Джонсон адресовал президенту России... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T09:42+0300
2025-01-12T09:42+0300
2025-01-12T09:42+0300
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X раскритиковала оскорбления, которые британский экс-премьер Борис Джонсон адресовал президенту России Владимиру Путину. В интервью Delfi Джонсон использовал нецензурные выражения в адрес Путина и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи". В этой связи Панченко отметила: "Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий. Война должна была закончиться в марте 2022 года".В конце ноября Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что военные действия на Украине могли бы завершиться еще весной 2022 года. Однако украинские власти отказались от нейтралитета, и после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев не подписывать никаких соглашений и "продолжать борьбу".Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к диалогу, к которому Москва проявляет готовность, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от переговоров.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
На Украине раскритиковали Джонсона за оскорбление в адрес Путина
Журналистка Панченко резко отреагировала на оскорбление Джонсона в адрес Путина
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ.
Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X
раскритиковала оскорбления, которые британский экс-премьер Борис Джонсон адресовал президенту России Владимиру Путину.
В интервью Delfi Джонсон использовал нецензурные выражения в адрес Путина и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи".
В этой связи Панченко отметила: "Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий. Война должна была закончиться в марте 2022 года".
В МИД Украины рассказали, как Киев и Варшава "ударили" по Москве
В конце ноября Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что военные действия на Украине могли бы завершиться еще весной 2022 года. Однако украинские власти отказались от нейтралитета, и после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев не подписывать никаких соглашений и "продолжать борьбу".
Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к диалогу, к которому Москва проявляет готовность, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от переговоров.