https://1prime.ru/20250112/putin-854140809.html

На Украине раскритиковали Джонсона за оскорбление в адрес Путина

На Украине раскритиковали Джонсона за оскорбление в адрес Путина - 12.01.2025, ПРАЙМ

На Украине раскритиковали Джонсона за оскорбление в адрес Путина

Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X раскритиковала оскорбления, которые британский экс-премьер Борис Джонсон адресовал президенту России... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T09:42+0300

2025-01-12T09:42+0300

2025-01-12T09:42+0300

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X раскритиковала оскорбления, которые британский экс-премьер Борис Джонсон адресовал президенту России Владимиру Путину. В интервью Delfi Джонсон использовал нецензурные выражения в адрес Путина и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи". В этой связи Панченко отметила: "Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий. Война должна была закончиться в марте 2022 года".В конце ноября Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что военные действия на Украине могли бы завершиться еще весной 2022 года. Однако украинские власти отказались от нейтралитета, и после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев не подписывать никаких соглашений и "продолжать борьбу".Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к диалогу, к которому Москва проявляет готовность, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от переговоров.

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