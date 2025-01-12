https://1prime.ru/20250112/ukraina-854140534.html
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине - 12.01.2025, ПРАЙМ
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине
Вооруженные силы России нанесли удар по некоторым объектам на территории Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T08:28+0300
2025-01-12T08:28+0300
2025-01-12T08:28+0300
спецоперация на украине
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854057531_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_a40029608e1650edffbf44d25eca63cc.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по некоторым объектам на территории Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Так, по его словам, удары были нанесены по городу Шостка Сумской области в районе таможенных складов и бывшего Шосткинского завода химреактивов. Также, по его словам, ВС ударили по городу Хорол Полтавской области, в районе завода, где ремонтируют военную технику и производят БПЛА.Лебедев уточнил, что нанесен удар по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, а также по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром.
https://1prime.ru/20250111/drony-854132989.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854057531_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_fa1df663504f6cea88ade2dcc038fbf0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине
Координатор сопротивления Лебедев: нанесены удары по трем украинским областям
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по некоторым объектам на территории Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Так, по его словам, удары были нанесены по городу Шостка Сумской области в районе таможенных складов и бывшего Шосткинского завода химреактивов. Также, по его словам, ВС ударили по городу Хорол Полтавской области, в районе завода, где ремонтируют военную технику и производят БПЛА.
Лебедев уточнил, что нанесен удар по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, а также по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром.
Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области