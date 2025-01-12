https://1prime.ru/20250112/ukraina-854140534.html

В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине

В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине - 12.01.2025, ПРАЙМ

В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по некоторым объектам на территории Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T08:28+0300

2025-01-12T08:28+0300

2025-01-12T08:28+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по некоторым объектам на территории Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Так, по его словам, удары были нанесены по городу Шостка Сумской области в районе таможенных складов и бывшего Шосткинского завода химреактивов. Также, по его словам, ВС ударили по городу Хорол Полтавской области, в районе завода, где ремонтируют военную технику и производят БПЛА.Лебедев уточнил, что нанесен удар по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, а также по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром.

https://1prime.ru/20250111/drony-854132989.html

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