Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа - 12.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250112/ukraina-854142722.html
В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа
В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа - 12.01.2025, ПРАЙМ
В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа
Ошибочная оценка ситуации на Украине командой новоизбранного президента США Дональда Трампа при попытках разрешить конфликт может привести к его затягиванию. Об | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T15:24+0300
2025-01-12T15:24+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/58/841255807_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_49f4254b6bb01b345df31b3196dde8ea.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ошибочная оценка ситуации на Украине командой новоизбранного президента США Дональда Трампа при попытках разрешить конфликт может привести к его затягиванию. Об этом написал отставной разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence. В то же время он предупредил, что в противном случае боевые действия могут продолжаться до полного истощения возможностей Украины к самообороне.Трамп обещал, что сумеет добиться разрешения украинского конфликта мирным путем и даже утверждал, что это возможно сделать за один день. Однако в Москве считают, что такая сложная проблема не может быть решена простыми подходами.Кроме того, новоизбранный президент США неоднократно критиковал как стратегию Вашингтона в отношении конфликта, так и самого Владимира Зеленского, на своих митингах называя его "торгашом", чьи визиты завершаются значительными финансовыми вливаниями из США.Москва также выразила готовность к переговорам по ситуации на Украине. В июне президент Владимир Путин представил инициативы для мирного урегулирования конфликта, предлагая немедленное прекращение огня и готовность к диалогу при условии вывода украинских войск с новых регионов России. Киев, по мнению Москвы, должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять статус нейтрального и безъядерного государства. Кроме того, Путин отметил необходимость отмены санкций в отношении России.
https://1prime.ru/20250112/ukraina-854140534.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/58/841255807_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_82ab4eb507d282f569b0775ece7c1700.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
15:24 12.01.2025
 
В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа

Риттер: неправильная оценка Трампом ситуации на Украине усугубит конфликт

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© Фото : Public domain
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ошибочная оценка ситуации на Украине командой новоизбранного президента США Дональда Трампа при попытках разрешить конфликт может привести к его затягиванию. Об этом написал отставной разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.
В то же время он предупредил, что в противном случае боевые действия могут продолжаться до полного истощения возможностей Украины к самообороне.
Трамп обещал, что сумеет добиться разрешения украинского конфликта мирным путем и даже утверждал, что это возможно сделать за один день. Однако в Москве считают, что такая сложная проблема не может быть решена простыми подходами.
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине
08:28
Кроме того, новоизбранный президент США неоднократно критиковал как стратегию Вашингтона в отношении конфликта, так и самого Владимира Зеленского, на своих митингах называя его "торгашом", чьи визиты завершаются значительными финансовыми вливаниями из США.
Москва также выразила готовность к переговорам по ситуации на Украине. В июне президент Владимир Путин представил инициативы для мирного урегулирования конфликта, предлагая немедленное прекращение огня и готовность к диалогу при условии вывода украинских войск с новых регионов России. Киев, по мнению Москвы, должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять статус нейтрального и безъядерного государства. Кроме того, Путин отметил необходимость отмены санкций в отношении России.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала