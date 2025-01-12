https://1prime.ru/20250112/ukraina-854142722.html

В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа

В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа - 12.01.2025, ПРАЙМ

В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа

Ошибочная оценка ситуации на Украине командой новоизбранного президента США Дональда Трампа при попытках разрешить конфликт может привести к его затягиванию. Об | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T15:24+0300

2025-01-12T15:24+0300

2025-01-12T15:24+0300

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ошибочная оценка ситуации на Украине командой новоизбранного президента США Дональда Трампа при попытках разрешить конфликт может привести к его затягиванию. Об этом написал отставной разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence. В то же время он предупредил, что в противном случае боевые действия могут продолжаться до полного истощения возможностей Украины к самообороне.Трамп обещал, что сумеет добиться разрешения украинского конфликта мирным путем и даже утверждал, что это возможно сделать за один день. Однако в Москве считают, что такая сложная проблема не может быть решена простыми подходами.Кроме того, новоизбранный президент США неоднократно критиковал как стратегию Вашингтона в отношении конфликта, так и самого Владимира Зеленского, на своих митингах называя его "торгашом", чьи визиты завершаются значительными финансовыми вливаниями из США.Москва также выразила готовность к переговорам по ситуации на Украине. В июне президент Владимир Путин представил инициативы для мирного урегулирования конфликта, предлагая немедленное прекращение огня и готовность к диалогу при условии вывода украинских войск с новых регионов России. Киев, по мнению Москвы, должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять статус нейтрального и безъядерного государства. Кроме того, Путин отметил необходимость отмены санкций в отношении России.

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