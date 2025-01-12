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В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа
В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа - 12.01.2025, ПРАЙМ
В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа
Ошибочная оценка ситуации на Украине командой новоизбранного президента США Дональда Трампа при попытках разрешить конфликт может привести к его затягиванию. Об | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T15:24+0300
2025-01-12T15:24+0300
2025-01-12T15:24+0300
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ошибочная оценка ситуации на Украине командой новоизбранного президента США Дональда Трампа при попытках разрешить конфликт может привести к его затягиванию. Об этом написал отставной разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence. В то же время он предупредил, что в противном случае боевые действия могут продолжаться до полного истощения возможностей Украины к самообороне.Трамп обещал, что сумеет добиться разрешения украинского конфликта мирным путем и даже утверждал, что это возможно сделать за один день. Однако в Москве считают, что такая сложная проблема не может быть решена простыми подходами.Кроме того, новоизбранный президент США неоднократно критиковал как стратегию Вашингтона в отношении конфликта, так и самого Владимира Зеленского, на своих митингах называя его "торгашом", чьи визиты завершаются значительными финансовыми вливаниями из США.Москва также выразила готовность к переговорам по ситуации на Украине. В июне президент Владимир Путин представил инициативы для мирного урегулирования конфликта, предлагая немедленное прекращение огня и готовность к диалогу при условии вывода украинских войск с новых регионов России. Киев, по мнению Москвы, должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять статус нейтрального и безъядерного государства. Кроме того, Путин отметил необходимость отмены санкций в отношении России.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
В США предостерегли возможную эскалацию конфликта на Украине из-за Трампа
Риттер: неправильная оценка Трампом ситуации на Украине усугубит конфликт
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ.
Ошибочная оценка ситуации на Украине командой новоизбранного президента США Дональда Трампа при попытках разрешить конфликт может привести к его затягиванию. Об этом написал
отставной разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.
В то же время он предупредил, что в противном случае боевые действия могут продолжаться до полного истощения возможностей Украины к самообороне.
Трамп обещал, что сумеет добиться разрешения украинского конфликта мирным путем и даже утверждал, что это возможно сделать за один день. Однако в Москве считают, что такая сложная проблема не может быть решена простыми подходами.
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине
Кроме того, новоизбранный президент США неоднократно критиковал как стратегию Вашингтона в отношении конфликта, так и самого Владимира Зеленского, на своих митингах называя его "торгашом", чьи визиты завершаются значительными финансовыми вливаниями из США.
Москва также выразила готовность к переговорам по ситуации на Украине. В июне президент Владимир Путин представил инициативы для мирного урегулирования конфликта, предлагая немедленное прекращение огня и готовность к диалогу при условии вывода украинских войск с новых регионов России. Киев, по мнению Москвы, должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять статус нейтрального и безъядерного государства. Кроме того, Путин отметил необходимость отмены санкций в отношении России.