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В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск" - 12.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"
В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск" - 12.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"
Брянская областная дума внесла в Государственную думу законопроект, уточняющий понятие "отпуск". Проект документа опубликован в думской электронной базе. | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T19:02+0300
2025-01-12T19:05+0300
законопроект
отпуск
трудовой кодекс
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Брянская областная дума внесла в Государственную думу законопроект, уточняющий понятие "отпуск". Проект документа опубликован в думской электронной базе.Как отмечается, согласно ст. 107 ТК РФ, отпуск - самый продолжительный вид отдыха При этом понятие "отпуск" не конкретизируется и не поясняется. В Трудовом кодексе это понятие распространяется не только на тот отпуск, который предоставляется собственно для отдыха, но и на освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком, на учебный отпуск.Брянские законодатели предлагают закрепить в статье 107 ТК РФ, что термин "отпуск" относится исключительно к ежегодным оплачиваемым отпускам.
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законопроект, отпуск, трудовой кодекс
законопроект, отпуск, трудовой кодекс
19:02 12.01.2025 (обновлено: 19:05 12.01.2025)
 
В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"

В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"

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Город Саки в Крыму в преддверии курортного сезона - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Брянская областная дума внесла в Государственную думу законопроект, уточняющий понятие "отпуск". Проект документа опубликован в думской электронной базе.
Как отмечается, согласно ст. 107 ТК РФ, отпуск - самый продолжительный вид отдыха При этом понятие "отпуск" не конкретизируется и не поясняется. В Трудовом кодексе это понятие распространяется не только на тот отпуск, который предоставляется собственно для отдыха, но и на освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком, на учебный отпуск.
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Брянские законодатели предлагают закрепить в статье 107 ТК РФ, что термин "отпуск" относится исключительно к ежегодным оплачиваемым отпускам.
 
законопроектотпусктрудовой кодекс
 
 
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