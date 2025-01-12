https://1prime.ru/20250112/zakonoproekt-854144696.html

В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"

В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск" - 12.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"

Брянская областная дума внесла в Государственную думу законопроект, уточняющий понятие "отпуск". Проект документа опубликован в думской электронной базе. | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T19:02+0300

2025-01-12T19:02+0300

2025-01-12T19:05+0300

законопроект

отпуск

трудовой кодекс

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Брянская областная дума внесла в Государственную думу законопроект, уточняющий понятие "отпуск". Проект документа опубликован в думской электронной базе.Как отмечается, согласно ст. 107 ТК РФ, отпуск - самый продолжительный вид отдыха При этом понятие "отпуск" не конкретизируется и не поясняется. В Трудовом кодексе это понятие распространяется не только на тот отпуск, который предоставляется собственно для отдыха, но и на освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком, на учебный отпуск.Брянские законодатели предлагают закрепить в статье 107 ТК РФ, что термин "отпуск" относится исключительно к ежегодным оплачиваемым отпускам.

https://1prime.ru/20241227/zakonoproekt-853918054.html

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законопроект, отпуск, трудовой кодекс