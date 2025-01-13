https://1prime.ru/20250113/akkumulyator-854155562.html
Автовладельцев предупредили об ошибках при зарядке аккумулятора
Автовладельцев предупредили об ошибках при зарядке аккумулятора - 13.01.2025, ПРАЙМ
Автовладельцев предупредили об ошибках при зарядке аккумулятора
Аккумулятор, необходимый для пуска мотора, время от времени требуется заряжать, пишет портал naavtotrasse.ru. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T13:57+0300
2025-01-13T13:57+0300
2025-01-13T13:57+0300
авто
аккумуляторы
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Аккумулятор, необходимый для пуска мотора, время от времени требуется заряжать, пишет портал naavtotrasse.ru.В процессе восполнения энергии штатной батареи нередко допускаются серьезные ошибки, которые влекут за собой негативные последствия, в том числе финансовые.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПолная емкость батареи не восполняется генератором, и при коротких поездках аккумулятор быстро садится. Поэтому рекомендуется заряжать аккумулятор раз в сезон при умеренной эксплуатации.При зарядке аккумулятор нужно отключить от бортовой сети. Рекомендуется использовать резервный источник питания. Если на улице холодно, то аккумулятор нужно занести в теплое помещение и дать отогреться.Зарядка проводится малым током, в зависимости от емкости. Длительность процедуры может составлять 12 или 24 часа.Современные аккумуляторы служат 5-6 лет, за этот период емкость батареи уменьшается на 50-60%. При этом неисправности в бортовой сети могут ускорить его износ.
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авто, аккумуляторы
Автовладельцев предупредили об ошибках при зарядке аккумулятора
Водителям рассказали, как правильно зарядить аккумулятор в автомобиле
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ.
Аккумулятор, необходимый для пуска мотора, время от времени требуется заряжать, пишет портал naavtotrasse.ru
.
В процессе восполнения энергии штатной батареи нередко допускаются серьезные ошибки, которые влекут за собой негативные последствия, в том числе финансовые.
Полная емкость батареи не восполняется генератором, и при коротких поездках аккумулятор быстро садится. Поэтому рекомендуется заряжать аккумулятор раз в сезон при умеренной эксплуатации.
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При зарядке аккумулятор нужно отключить от бортовой сети. Рекомендуется использовать резервный источник питания. Если на улице холодно, то аккумулятор нужно занести в теплое помещение и дать отогреться.
Зарядка проводится малым током, в зависимости от емкости. Длительность процедуры может составлять 12 или 24 часа.
Современные аккумуляторы служат 5-6 лет, за этот период емкость батареи уменьшается на 50-60%. При этом неисправности в бортовой сети могут ускорить его износ.