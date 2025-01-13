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Водителей предупредили о внезапном штрафе за одну деталь авто - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Водителей предупредили о внезапном штрафе за одну деталь авто
Водителей предупредили о внезапном штрафе за одну деталь авто - 13.01.2025, ПРАЙМ
Водителей предупредили о внезапном штрафе за одну деталь авто
ГИБДД предупредила автомобилистов о возможных штрафах на сумму 500 рублей за использование антистатических лент на автомобилях. Насколько правомерно... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T02:02+0300
2025-01-13T02:02+0300
бизнес
общество
иван соловьев
спрос на легковые авто
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авто
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ГИБДД предупредила автомобилистов о возможных штрафах на сумму 500 рублей за использование антистатических лент на автомобилях. Насколько правомерно рассматривать это как переоборудование транспортного средства, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Антистатическая лента представляет из себя гибкий проводник, одним концом закрепленный на любой металлической детали корпуса автомобиля, как правило, бампере, а другим, соприкасающийся с дорогой. Ее цель - “заземлить” электричество, минимизировав риски удара током.Однако с применением большего количества полимеров в производстве современных автомобилей эта необходимость исчезает - ведь пластик ток не проводит. Отсутствие практической пользы от таких лент, использование их "по традиции" или вместе с светоотражателями разного цвета для украшения автомобиля и рассматривается сотрудниками ГИБДД как переоборудование транспортного средства.Однако такой подход представляется эксперту излишне формализированным. "На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию", - указывает Соловьев.По его мнению, в данном случае необходим более гибкий и человекоориентированный подход в объяснении причин запрета на использование водителями безобидных антистатических лент."Ведь в последнее время произошло существенное ужесточение административного законодательства в сфере соблюдения ПДД, на обсуждении еще ряд инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию в обществе, а эксперты и СМИ только и напоминают автомобилистам о штрафах за то или иное действие или бездействие", - заключил юрист.
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бизнес, общество , иван соловьев, спрос на легковые авто, подержанные авто, авто
Бизнес, Общество , Иван Соловьев, спрос на легковые авто, подержанные авто, Авто
02:02 13.01.2025
 
Водителей предупредили о внезапном штрафе за одну деталь авто

Юрист Соловьев: антистатические ленты безопасны на дороге, штраф за них не нужен

© Фото : Сгенерировано ИИАвтомобильная антистатическая лента
Автомобильная антистатическая лента - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© Фото : Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ГИБДД предупредила автомобилистов о возможных штрафах на сумму 500 рублей за использование антистатических лент на автомобилях. Насколько правомерно рассматривать это как переоборудование транспортного средства, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Антистатическая лента представляет из себя гибкий проводник, одним концом закрепленный на любой металлической детали корпуса автомобиля, как правило, бампере, а другим, соприкасающийся с дорогой. Ее цель - “заземлить” электричество, минимизировав риски удара током.
Однако с применением большего количества полимеров в производстве современных автомобилей эта необходимость исчезает - ведь пластик ток не проводит. Отсутствие практической пользы от таких лент, использование их "по традиции" или вместе с светоотражателями разного цвета для украшения автомобиля и рассматривается сотрудниками ГИБДД как переоборудование транспортного средства.
Однако такой подход представляется эксперту излишне формализированным. "На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию", - указывает Соловьев.
По его мнению, в данном случае необходим более гибкий и человекоориентированный подход в объяснении причин запрета на использование водителями безобидных антистатических лент.
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"Ведь в последнее время произошло существенное ужесточение административного законодательства в сфере соблюдения ПДД, на обсуждении еще ряд инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию в обществе, а эксперты и СМИ только и напоминают автомобилистам о штрафах за то или иное действие или бездействие", - заключил юрист.
 
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